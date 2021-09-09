A Milli Takım’da ikinci Şenol Güneş dönemi sona eriyor

Federasyon içinde hem sonuçlardan hem de tecrübeli çalıştırıcının açıklamalarından rahatsızlık duyan kesim ağırlıkta. 30 milyon TL’lik tazminatı bulunan Şenol Güneş’in istifası isteniyor.

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Türkiye, 6-1'lik Hollanda hezimetini ve Şenol Güneş'i konuşuyor. Federasyon

da yaşananları değerlendiriyor. Kısa bir özet yapalım… Başarısız Avrupa Şampiyonası macerası sonrası gözlerin çevrildiği Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım yine hayal kırıklığı yarattı. Karadağ beraberliği, zayıf Cebelitarık'a karşı zorlanılması ve kader maçı olarak görülen Hollanda sınavının ağır şekilde kaybedilmesi.. TFF, kırmızı alarma geçti.

SÖZLERİ DARBE VURDU

FEDERASYON içinde Şenol Güneş ile devam edilmemesi görüşü ağırlık kazandı. Yapılan eleştirilerde Güneş'in taktik ve teknik olarak milli takımı idare edemediği dile getiriliyor. Tecrübeli hocaya süre tanınmasını isteyen yöneticilerin bulunmasına rağmen büyük

çoğunluk durumdan rahatsız. Şenol Güneş'in, “Şeytani düzen var” ve “Gelmem için

yalvardılar” sözleri de yol ayrılığının zaruri olduğuna dair düşünceleri perçinledi.

‘İSTİFA’ GÖRÜŞMESİ İDDİASI

EDİNİLEN bilgilere göre TFF yönetimi, Şenol Güneş'in istifa etmesini istiyor. Bunun birinci nedeni başarısız sonuçlar. Kurt hocanın uçağın burnunu yukarıya kaldıramadığına inanılıyor. Ayrıca Güneş'in takım üzerindeki hakimiyetini kaybettiği de belirtiliyor. Diğer neden

ise yaklaşık 30 milyon TL'lik tazminat. TFF, bu tazminatı vermemek adına Güneş'in görevini bırakmasını istiyor. Bu yönde bir görüşmenin olacağı iddialar arasında.

2. DÖNEMİNDE %46 GALİBİYET

ŞENOL Güneş, Mircea Lucescu'nun görevinden alınması sonrası, Beşiktaş'ı çalıştırdığı döneme denk gelen 28 Şubat 2019'da TFF ile milli takım teknik direktörlüğü için anlaştı. Güneş, sözleşmesi 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmasına rağmen rağmen Ay-Yıldızlıların 22 Mart 2019'daki Arnavutluk sınavıyla görevine başladı. Tecrübeli

hoca, ikinci milli macerasında 32 maçta takımın başındaydı. Bu maçlarda 15 galibiyet, 10

beraberlik ve 7 yenilgi yaşandı. Galibiyet oranı yüzde 46 şeklinde oluştu.

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ARTILARI

+ Tarihimizde 5. kez Avrupa Şampiyonası'na katıldık.

+ Fransa, Almanya, Hollanda, Hırvatistan ve Rusya gibi ekol ülkelere karşı yenilmezlik serisi yakaladı, iyi sonuçlar aldı.

+ 1994-2000 doğumlu yeni jenerasyonun milli takımda kalıcı olmasını sağladı.

EKSİLERİ

– Uluslar Ligi'nde küme düşüp 3. klasmana geriledik.

– EURO 2020'de sıfır çektik, turnuvanın en kötü ülkesi olduk.

– Dünya Kupası elemeleri G Grubu'nda 3.sıraya geriledik.

– 1987'den sonra ilk kez 6 yedik, 1990'dan sonra ilk kez 5 farklı mağlup olduk.