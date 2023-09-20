A Milli Takım’da yeni hoca Vincenzo Montella iddiası! İtalyanlar duyurdu…

A Milli Takım'da yeni hoca Vincenzo Montella iddiası gündeme bomba gibi düştü. İtalyanlar, Kuntz'u gönderme kararı alan TFF'nin Montella ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını yazdı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) A Milli Takım teknik direktörlüğü için Vincenzo Montella ile anlaşma sağlandığına dair haberler gündeme bomba gibi düştü. Alman hoca Stefan Kuntz ile yolları ayırma karar alan A Milli Takım kurmayları yeni hoca konusunda İtalyan Vincenzo Montella isminde karar kıldı.

‘3 YARDIMCISI İLE GELECEK’

Ünlü İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; TFF İtalyan hoca ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı ve Montella’yı ekibi ile birlikte İstanbul’a davet etti. Haberde yer alan diğer detaylara göre; 3 yıllık proje konusunda ikna olan 49 yaşındaki çalıştırıcının EURO 2024 ve 2026 Dünya Kupası hedefleri ile A Milli Takım’ın başına getirilmesi bekleniyor.

Montella’nın yanında, daha önce Adana Demirspor’da çalıştığı ve Türkiye’yi tanıyan 3 yardımcısını da getireceği ifade ediliyor. Bu yardımcılar arasında Daniele Russo (Baş yardımcı antrenör), Massimo Crivellero (Maç analisti) ve Polino Pierpaulo (Atletik performans antrenörü) bulunuyor.

DİĞER ADAY AVCI

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; şu an Riva’da TFF Yönetimi’yle toplantıda bulunan teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılması bekleniyor. A Milli Takım teknik direktörlüğü için ise diğer aday Abdullah Avcı.

MONTELLA’NIN KARİYERİ

2010 yılında futbolculuk kariyerine son veren Montella’nın futbolculuk dönemindeki en belirgin özelliklerinden biri, hızlı ve keskin vuruşlarıyla rakip kalecileri zorlayan bir golcü olmasıydı. Futbolculuk kariyerinin ardından Vincenzo Montella, teknik direktörlük kariyerine adım attı. İlk teknik direktörlük deneyimini AS Roma’nın altyapısında yaşadı. Daha sonra Serie A’da Fiorentina, Sampdoria, AC Milan ve Catania gibi kulüplerin başında teknik direktörlük görevlerinde bulundu. Tecrübeli hoca ayrıca 1 yıl da Sevilla’yı çalıştırdıktan sonra Türkiye’de Adana Demirspor’un başına geldi.

Montella’nın teknik direktörlük kariyerindeki en büyük başarılarından biri, Fiorentina’yı UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale taşımasıydı. Teknik direktörlük kariyeri boyunca Montella, oyun felsefesinde hücum futboluna ve organizasyona önem veren bir stil benimsemiştir.