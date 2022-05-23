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A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. 

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A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı

Aday kadroda yer alan oyunculardan Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu ve Tiago Çukur, ilk defa A Milli Takım’a davet edildi. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİLER: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır

SAVUNMA: Mert Müldür, Zeki Çelik, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA / FORVET: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Tiago Çukur, Umut Bozok

A Milli Takım’a davet edilen oyuncular, 27 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.