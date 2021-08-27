A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda’yla karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, 26 kişilik kadroda şu isimlere yer verdi:
Kaleci: Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak Umut Meraş
Orta saha: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkadir Ömür, Halil Akbunar
Forvet: Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu