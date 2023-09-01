A Milli Takım’ın EURO 2024 elemeleri ve özel maç aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım, UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile karşı karşıya gelecek. Stefan Kuntz'un öğrencileri, iki önemli maç için kadrosunu belirledi.

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UEFA EURO 2024 Elemeleri’nde 8 Eylül’de Ermenistan ve 12 Eylül’de özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

A Millî Takım’a davet edilen oyuncular, 3 Eylül Pazar günü saat 18.00’den itibaren TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanmaya başlayacak.

Eskişehir’de oynanacak Ermenistan maçına bu tesiste hazırlanacak Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da 4 Eylül Pazartesi günü saat 18.00’de gerçekleştirecek. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Savunmacılar: Onur Bulut, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Kazımcan Karataş, Mert Müldür.

Onur Bulut, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Kazımcan Karataş, Mert Müldür. Orta sahalar: Cengiz Ünder, Yusuf Sarı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.

Cengiz Ünder, Yusuf Sarı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu. Forvetler: Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Umut Nayir

A MİLLİ TAKIMIN PROGRAMI

A Millî Takım kafilesi, 6 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’te Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla Eskişehir’e gidecek.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ve bir futbolcumuz, 7 Eylül Perşembe günü saat 19.15’te Ermenistan maçına ev sahipliği yapacak Eskişehir Yeni Stadyum’da bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki resmî idmanını toplantının ardından 20.00’de bu tesiste gerçekleştirecek.

Türkiye – Ermenistan müsabakası, 8 Eylül Cuma günü 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak.

A Millî Takımımız, Japonya ile Belçika’nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için 10 Eylül Pazar günü saat 15.00’te THY’ye ait uçakla Eskişehir’den Hollanda’nın Maastricht kentine gidecek; ardından da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncumuz, 11 Eylül Pazartesi günü TSİ 17.15’te maçın oynanacağı Cegeka Arena’da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, karşılaşma öncesindeki resmî antrenmanını da bu statta saat TSİ 18.00’de yapacak.

12 Eylül Salı günü oynanacak Japonya – Türkiye maçı TSİ 15.20’de başlayacak ve TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.