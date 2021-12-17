A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi sonrasında, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Takım'ın müsabaka fikstürü açıklandı.
Dün akşam yapılan 2022/23 UEFA Uluslar Ligi’nde C Ligi 1. Grup’ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşen Türkiye’nin fikstürü belli oldu.
Haziran 2022’de dört, Eylül 2022’de ise iki karşılaşma oynayacak ay-yıldızlı ekibin maç tarihleri şu şekilde olacak:
- 4 Haziran 2022 Türkiye – Faroe Adaları
- 7 Haziran 2022 Litvanya – Türkiye
- 11 Haziran 2022 Lüksemburg – Türkiye
- 14 Haziran 2022 Türkiye – Litvanya
- 22 Eylül 2022 Türkiye – Lüksemburg
- 25 Eylül 2022 Faroe Adaları – Türkiye
Müsabakaların tamamı TSİ 21.45’te başlayacak.