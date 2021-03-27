A Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş: ‘Ne ezik olacağız, ne havaya gireceğiz’

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç’i 3-0 yenen A Milli Futbol Takımımız, tarihinde ilk kez elemelerdeki ilk iki maçını kazanarak başladı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Şenol Güneş, oyuncularıyla gurur duyduğunu ve hikayenin yeni başladığını söyledi.

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Güneş’in maç sonu açıklamaları:

“Hikaye daha olmadı, her gün yeni bir başlangıç. 6 puan almak güzel. Coşkulu ve istekli oynadık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Akıllı, sabırlı oynadık, iyi konsantre olduk. Bütün futbolcularımı alnından öpüyorum, hepsiyle gurur duyuyorum. Herkes mutlu, ben de mutluyum. Türk insanının başaramayacağı bir şey yok. Başarıların sürdürülebilir olması lazım. 3 güzel gol attık. Rakip, 2 forvetiyle yükleme yapıyordu ama ona da tedbir aldık. Biz biriz, birlikteyiz.”

“MADEM BU İŞİ YAPIYORUZ, EN İYİSİNİ YAPALIM”

“Bu futbolcular kendi adına iş yapıyor ama bir yandan da ülke adına da iş yapıyor, ülke için oynuyorlar, çok büyük sorumlulukları var. Aileleri iyi temsil ediyorlar. İyi günde de kötü günde de hep birlikte olalım. Buraya kadar geldik ama takım ve oyuncu olarak bir level daha atlamamız gerekiyor. Biz madem bu işi yapıyoruz, o zaman en iyisini yapalım. Bu futbolcular bizim çocuklarımız, nereye gidersek de öyle olacak.”

“DÜNYA KUPASI’NDA OLMAYI ÇOK İSTİYORUM”

“Letonya farklı bir maç ve bu tür maçların zorlukları vardır. Sabırlı oynamalıyız. Peşinen favori olmayı ya da mağlup olmayı kabul etmemeliyiz. O doğru değil. Letonya'da zor bir maç. İki tane güçlü takımı yendiğimiz yeneceğimizin garantisi değildir. Ama oyunumuz, isteğimiz, kazanma ruhumuzu kullanacağız. Bu akşamdan itibaren Letonya maçına hazırlanacağız. Her şeyi yerinde, zamanında yapmak lazım. Bu kadar emeğin karşılığında kaybetmeye benim de oyuncularımızın da hakkı yok. Bunun karşılığını almamız lazım. Dünya Kupası'nda olmayı ben çok istiyorum. Ben, oyuncular mutlu, Türkiye mutlu. Bu mutluluğu Allah bozmaz yeter ki biz bozmayalım.”

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“NE EZİK OLACAĞIZ, NE HAVAYA GİRECEĞİZ”

“Kazanma duygusu ve sorumluluk olarak Letonya maçında sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu tip maçlar zordur. Norveç de Cebelitarık’a gol atmakta zorlandı, sonradan iki gol birden attı, belli olmuyor. Peşinen mağlup veya galip olmayı kabul ediyoruz. İkisi de doğru değil. Ne ezik olacağız, ne havaya gireceğiz. İşimizi iyi yapacağız. Oyunumuz, kazanma ruhumuz bir maç öncesinde garantidir. Artık buraya kadar gelmişken bundan sonra da gerekeni yapmak zorundayız.”

“OZAN TUFAN İYİ BİR FUTBOLCU”

“Ozan iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de de iyi oynuyor. Biz de de iyi oynuyor. Ama yeni başlıyor. Ona söylediğim de oydu. Ama her gün yeni bir kadro çıkıyor önümüze. İyi oynuyoruz ama yeterli mi? Daha iyi olmamız lazım. Savunma anlayışında oldukça mesafe aldık. Öndeki oyuncularımızın savunmaya yardımlaşması bize zenginlik kattı. Daha da iyi yapmamız lazım. Çünkü dünya futbolu iyi yapıyor.”