Aaron Boupendza Galatasaray maçı kadrosuna alınmadı! Nedeni açıklandı…

Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, gol krallığında zirvede yer alan forvet oyuncusu Aaron Boupendza’yı Galatasaray maçı kadrosuna almamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Takım maçı için ülkesi Gabon’a giden ve corona virüsü testinin negatif çıktığı duyurulan Boupendza hakkında, Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı maçtan önce şu açıklamayı yapmıştı: “Gabon Milli Takımı'ndan bu sabah dönen oyuncumuz Aaron Boupendza'nın Türkiye'de yapılan ikinci testi de negatif çıkmıştır, oynamasında bir sakınca kalmamıştır. Oyuncumuzun oynayıp oynamaması ile ilgili kararı hocamız verecektir.”

Ancak Teknik Direktör Ömer Erdoğan, Boupendza’nın karantina sürecini dolduramadığını dile getirirken, yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Çabuk hücum yapmak istiyoruz öndeki süratli oyuncularımızla. Bugüne kadar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında üstün taraf bizdik. 3 puan alamamıştık ama bugün bunu kırmak istiyoruz. Oyuncularım mental ve fizik açıdan çok iyi durumda. Futbol seyircilerine güzel bir futbol seyrettirmek istiyoruz. Az hatayla oynayıp daha fazla doğruları yapmaya çalışan takım biz oluruz umarım.”

“BOUPENDZA’YI OYNATMAMAMIZIN ASIL NEDENİ…”

“Boupendza’nın Covid süreci dolmadı. Yarın 10. günü doluyor. Asıl nedenimiz bu. Bugün değerlendiremiyoruz. Dün 16:00’da yola çıktı, bugün aramıza 11:00’de katıldı. Covid süreci sıkıntı olmasaydı faydalanmak isterdim. Ama 10. günü dolduramadığı için kullanamıyoruz.”

Bu sezon Süper Lig’de oynadığı 26 maçta 18 gol atan 24 yaşındaki Gabonlu forvet, Süper Lig’de gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.