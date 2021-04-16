Aaron Boupendza gol orucuna son verme peşinde

Sezon başında Hatayspor'un yolunu tutan, gösterdiği etkili performansla ve attığı şık gollerle adından sıkça bahsettiren, aynı zamanda da taraftarın sevgilisi haline gelen Boupendza, son zamanlarda ilk görünümünden çok uzak bir performans sergiliyor.

Bu durumu düzeltmek isteyen ve eski formuna yeniden kavuşmak isteyen Boupendza, Trabzonspor karşılaşmasını çıkış maçı olarak görüyor. Hafta boyu yaptığı antrenmanlarda istekli bir görünüm çizen Boupendza, teknik ekibe Trabzonspor mücadelesi için gol sözü verdiği öğrenildi.

Aynı zamanda transfer piyasasının gözde ismi olan ve yurtiçi, yurtdışı büyük kulüplerin transfer listesinde yer alan Boupendza, sezon sonuna kadar futbola odaklanmak istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Gabonlu golcü, çıktığı son 7 maçta sadece 1 kez fileleri sarsmasına rağmen attığı 18 golle Süper Lig'in gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.