Aaron Boupendza: Hangi takımın beni isteyeceği önemli

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’un bu sezonki flaş çıkışın büyük pay sahibi olan Aaron Boupendza, beIN Sports’a özel röportaj verdi. 21 maçta 17 gol atan Gabonlu forvet, “Burada tarihi yazdığım ve bu kadar gol attığım için mutluyum” diyerek çok çalıştığını belirtti.

Boupendza, tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselene Hatay’a gelmeden önce şehri tanımadığını geldikten sonra tanıdığını belirtti. Şehirde çok sevildiğini söyleyen 24 yaşındaki golcü, “Konuştuğum taraftarlar, gollerin güzelliğini künefeye bağlıyorlar. Ben de duyunca gülüyorum” dedi.

Hatayspor’un çıkışındaki sırrı da açıklayan Aaron Boupendza, “Bu şekilde devam etmek, alabildiğimiz kadar puan almak istiyorum, benim hedefim. Futbolda her şey çok hızlı, çok değişken olabiliyor. Benim için savaşmaya devam etmek, mücadeleye devam etmek önemli. Böylece iyi sonuç alabiliriz” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Ömer Erdoğan: Hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldık

“HANGİ TAKIMIN BENİ İSTEYECEĞİ ÖNEMLİ”

Devre arasında İstanbul’un dört şampiyon takımının da transferi için Hatayspor’a fiyat sorduğu Gabonlu, “Şimdilik Hatayspor'dayım, Hatayspor'un bir futbolcusuyum. İleride ne olacağını bilmemize pek imkan yok. Şu lig, bu lig söylemek mümkün değil. Gelecek hakkında bir şey söylemek çok önemli değil. Hangi takımın beni isteyeceği ve nasıl sonuçlanacağı önemli” ifadelerini kullandı.

“MESUT ÖZİL GÖRMEK İSTEDİĞİM OYUNCULARDANDI”

Boupendza son olarak Hatayspor-Fenerbahçe maçıyla Süper Lig kariyerine başlayan Mesuıt Özil hakkında, “Türkiye'de birçok iyi futbolcuya karşı oynadım. Çok iyi oyuncular var. Sahada oynarken görmek istediğim oyunculardan bir tanesi de Mesut Özil’di, onu da gördüm” diyerek sözlerini tamamladı.