Aaron Boupendza için son karar verildi!

Süper Lig’in 32. haftasında bu akşam saat 19.00’da oynanacak Hatayspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde ev sahibi takımın golcüsü Aaron Boupendza’nın durumu hakkında son nokta konuldu.

Milli takım için ülkesi Gabon’a giden ve corona virüsüne yakalanan Boupendza’nın Türkiye’ye dönmeden yapılan testi negatif çıktığı açıklanmıştı. Maça saatler kala Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı yaptığı açıklamada, “Gabon Milli Takımı’ndan bu sabah dönen oyuncumuz Aaron Boupendza’nın Türkiye’de yapılan ikinci testi de negatif çıkmıştır, oynamasında bir sakınca kalmamıştır. Oyuncumuzun oynayıp oynamaması ile ilgili kararı hocamız verecektir” dedi.