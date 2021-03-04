AB, Real Madrid ve Barcelona’nın gözünün yaşına bakmadı! Milyonlarca Euro…

Avrupa Birliği’nin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, İspanya’da mücadele eden 5 takımla ilgili kritik bir karara vardı. Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao ve Osasuna’nın geçmişte muaf bırakıldıkları vergilerin ödemesi gerektiği açıklandı.

2016’da AB’nin rekabet şefi olan Margrethe Vestager, dört İspanyol kulübünün daha önce yaptığı mülk anlaşmaları, vergi indirimleri ve düşük faizli krediler şeklinde 1990’lı yıllardan bu yana aldıkları on milyonlarca Euro’yu geri ödemelerine kararını vermişti.

Karar iptal edilmişti ama…

Barcelona ise, AB’nin en yüksek ikinci mahkemesi olan Genel Mahkeme’ye itirazda bulunmuş ve yeterli delil bulunamadığı için 2019 yılında bu karar iptal edilmişti.

Ancak, Brüksel’den gelen son itirazın ardından ilk kararın lehine bir sonuç çıktı. Nihai kararda, dört İspanyol ekibinin kar amacı gütmeyen kuruluş olarak gösterilmesi nedeniyle yasadışı devlet yardımı aldıkları belirtildi.

AB Komisyonu, ödenmeyen milyonlarca Euro verginin iadesi talebini uygun bularak, alt mahkemenin kararını iptal etti.

İlginizi Çekebilir Süper Lig'in 'mağdur' büyükleri: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş!

Hükümet ‘karara saygılıyız’ dedi

İspanya hükümeti alınan bu karara ‘mutlak saygı’ gösterdiğini duyururken, Barcelona ve Real madrid cephesi konuyla ilgili olarak açıklama yapmaktan kaçındı.

Bahsi geçen 4 takım, yıllardır kâr amacı gütmeyen kuruluş olarak gösterilerek yüzde 25 oranında vergi ödüyordu. Diğer takımlar ise yüzde 30 oranında vergi veriyordu.

Barcelona adeta çöktü

Son günlerde kötü günler geçiren Barcelona, AB’den gelen bu kararla yeni bir kriz yaşamış oldu. Bu hafta eski başkanı ve birçok yöneticisi tutuklanan Katalan devi, Pazar günü yapılacak başkanlık seçimlerine kaoslarla birlikte girecek. Geçen yıl 100 milyon Euro zarar açıklayan Barcelona, 1 milyar Euro’yu aşan borç yığınıyla uğraşmak zorunda…