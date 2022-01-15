Abdülkadir Ömür: Bu golü çalışmıştık

Sivas deplasmanından 1-1'lik sonuçla ayrılan Trabzonspor'da golü atan Abdülkadir Ömür ve asisti yapan Vitor Hugo maç sonu açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor, Sivasspor deplasmanından 1-1’lik skorla ayrıldı. Mücadelenin ardından bordo mavililerin beraberlik golünü atan Abdülkadir Ömür ve sakatlığını atlatıp 11’e dönen Vitor Hugo yayıncı kuruluşa konuştu.

İkinci yarının başında yerini yeni transfer Yusuf Erdoğan’ın yerine bırakan Abdülkadir şu ifadeleri kullandı, “Sivasspor evinde kaliteli futbol oynayan ve sürekli adam adama oynayan bir takım. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. 1-1 bizim için kötü bir sonuç değil ama kazanmamız gerekiyordu. Daha iyi çalışıp gelecek hafta kazanmak istiyoruz. Rakibe göre analiz yapıp maç taktiğini belirliyoruz” dedi.

Golünü anlatan Abdükadir, “Bu hafta çalıştığımız bir taktikti. Vitor ile antrenmanda çalışmıştık. Onu sonuçlandırdık. Benim koşumdan ziyade onun harika pası vardı. Golü attım” açıklamasında bulundu. Yıldız oyuncu oyundan çıkmasıyla alakalı gelen soru üzerine de; “Ufak bir sıkıntım var ama ciddi bir sıkıntı yok. Genel olarak iyiyim” sözlerini kullandı.

VİTOR HUGO: UZUN TOPLARI DENEDİK

Haftalar sonra 11’e dönen ve golün asistini yapan Vitor Hugo ise zorlu hava koşullarına dikkat çekerek, “Aslında kaçırdığım o kadar maçtan sonra geri dönmek beni mutlu etti. Asistle katkı yapmak ayrıca mutlu etti. Adam adama markaj yaptıkları için onlara karşı oynamak zor ve ilginç. Sivasspor farklı bir takım. Kar yağışıyla birlikte oyun kurmakta zorlandık. Bu tür şartlarda en ufak hata pahalıya mal olabilir. Bu nedenle uzun topları tercih ettik. 1 puan bizi mutlu etmedi ama kaybetmemek de önemli. Bizim bir hedefimiz var. Sezon sonunda hep birlikte mutlu olmak istiyoruz” sözlerini kullandı.