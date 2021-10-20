Abdülkadir Ömür: Fenerbahçe maçında seyircimiz olmasa VAR’a gidilmeyecekti

Trabzonspor'un yıldız ismi Abdülkadir Ömür basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçına da değinen milli futbolcu, ''Penaltı pozisyonunda taraftarımız olmasa belki de VAR'a gidilmeyecekti'' ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor’da etkili bir performans ortaya koyan Abdülkadir Ömür bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte genç yıldızın yaptığı açıklamalardan satır başları: ”Geçen sezondan itibaren yükselen performansımız var. Özellikle Abdullah Hoca’nın gelmesinden itibaren özellikle 8. haftadan sonra iyi performansınız vardı. Sezon başı kaybettiğimiz puanlardan dolayı pek yukarıda tutunamadık. Bu sezona da şampiyonluk parolasıyla çıktık. Çok iyi takım kuruldu. çok iyi oyuncular alındı. Sezon başından beri bu plana sadık olmaya çalışıyoruz. Herkes kendi görevini yapıyor. İnanılmaz bir ortam var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Her maç üstüne koya koya devam ettirmek istiyoruz. Lig uzun bir serüven, ama lideriz ve bunu keyfini sürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

”HERKES ŞAMPİYONLUK BEKLİYOR”

”Başkanımız, hocamız, camiamız ve taraftarımız herkes şampiyonluk bekliyor. Uzun süredir şampiyon olamıyoruz. Herkesin istediği gibi yerli ve yabancı oyuncular da bu şampiyonluğu istiyor. Bu bizim üstümüzde sorumluluk yaratmıyor, daha çok hırslandırıyor. Biz de bu takımı şampiyonluk olarak görmek istiyoruz. Bazen ben oynuyorum, bazen Yusuf bazen başka bir kişi oynuyor. Tek amacımız bu şehrin özlediği şampiyonluğa ulaştırmak istiyoruz. Bu bizim için korku değil, daha fazla motive ediyor. Elimizden gelen her şeyi sezon sonuna kadar yapacağız. Yerli ve yabancı ayırt etmek istemiyorum. Çok iyi ortamımız var. Bence Türkiye’de takımlarda aile ortamı olarak en iyi takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Yabancılar da dile getiriyor. Bunu en iyi şekilde devam ettirip, sezon sonu özlediğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz.”

”AMACIM TRABZONSPOR’A FAYDALI OLMAK”

”Eleştiriler sürekli oluyor. Bir futbolcu olarak buna açık olmak zorundayız. İnişli çıkışlı performanslarımız olabiliyor. Saygı duyuyorum. Geriye dönüp baktığımızda bazı şeyler yanlış gittiğinde sorunu başka yerde değil kendimizle yüzleşerek aramalıyız. Amacım Trabzonspor'a faydalı olmak. Eleştirileri ört bas edip yavaş yavaş kendimi bulduğuma inanıyorum. Kötü olduğum dönemlerde de antrenmanlarda daha fazla çalışıp, herkesin özlediği ve izlemek istediği Abdülkadir için çalışıyorum. Alanya maçında sol bek oynamıştım. Bazen orta saha bazen sağ açık. Hocamız nerede beni görüyorsa ben orada oynamaya çalışıyorum. Şu mevkide daha rahat oynarım diyebileceğim bir yer yok. Hocamız nerede isterse orada oynarım.”

”HOCAM NEREDE İSTERSE ORADA OYNARIM”

Alanya maçında sol bek oynamıştım. Bazen orta saha bazen sağ açık. Hocamız nerede beni görüyorsa ben orada oynamaya çalışıyorum. Şu mevkide daha rahat oynarım diyebileceğim bir yer yok. Hocamız nerede isterse orada oynarım.

”İNGİLTERE’DEN ÇOK CİDDİ BİR TEKLİF ALMIŞTIM AMA…”

“İngiltere’den çok ciddi bir teklif almıştım ama ağır bir sakatlık yaşadım. Benim önceliğim Trabzonspor ile kupalar kazanmak. Ardından amacım Avrupa’ya gitmek, İspanya’da oynamak istiyorum.”

”O BASKI OLMASA BELKİ DE VAR’A GİDİLMEYECEKTİ”

”Bu maç taraftarlarımıza gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük birlik vardı. Penaltı pozisyonunda da inanılmaz baskı oluşturdu. Islıkla beraber. Bizim bile kulaklarımız sağır olmuştu. Buraya gelmeden Erce ağabey ile konuştuk. Hatta dedi ki; “O penaltı pozisyonunda o kadar ıslık oldu ki ben rahatsız oldum. Hakemi de etkilemiş olabilir. Çünkü biz o baskıyı yapmasaydık belki de VAR'a gidilmeyecekti. Taraftarımızdan bu enerji, sinerjiye ihtiyacımız vardı. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi performans sergilediler. Onlar bizim sahanın dışındaki gücümüz. Her hafta onlardan destek bekliyoruz.”