Abdülkadir Ömür trafikte hız yaptı, emniyet kemeri takmadı!

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün araba kullanırken çekilen bir videosu tepkilere yol açtı.

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Trabzonspor’un 23 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür, son model aracıyla trafikte hız yaparken görüntülendi. Ömür’ün emniyet kemeri takmaması eleştirilerin odak noktası oldu.

Porsche marka aracıyla trafiğe çıkan Abdülkadir Ömür, “Taleal Bedru” adlı ilahiyi dinlerken hız yaptı. Emniyet kemeri takmadığı görülen ve başka araçlara makas atarak ilerleyen Abdülkadir Ömür, hem kendi hayatını hem de diğer araçtaki insanları tehlikeye attı. Ömür’ün videosu kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı.

Birçok kişi Abdülkadir Ömür’ün bu hareketini eleştirirken akıllara Konyasporlu Ahmet Çalık geldi. 11 Ocak tarihinde hız yaptığı sırada kaza geçiren ve emniyet kemeri takmayan Çalık, acı bir şekilde hayatını kaybetmiş ve Türkiye’yi yasa boğmuştu.

Ömür’ün videosu sonrası Trabzonspor kulübünden bir açıklama gelmedi. İşte Abdülkadir Ömür’ün trafikteki tartışma yaratan görüntüleri