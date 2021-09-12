Abdülkadir Ömür ve İsmail Köybaşı 39. dakikada oyundan alındı, taraftar ıslıkladı

Süper Lig 4. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, maçın başında yediği gollerle dağıldı. Bordo mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, henüz 39. dakikada iki oyuncu değişikliği yaparken, Abdülkadir Ömür ve İsmail Köybaşı protestolar eşliğinde oyundan çıktı. Abdülkadir Ömür'in gözyaşları kameralara yansıdı.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 4. haftasında Galatasaray’ı ağırlayan Trabzonspor, ilk yarıda üst üste yediği gollerle sarsıldı. Maçın 20. ve 33. dakikasında Emre Kılınç’ın attığı gollerle 2-0 geriye düşen Trabzonspor’da, teknik direktör Abdullah Avcı erken bir hamle yaptı. Mücadelenin 39. dakikasında Abdülkadir Ömür ve İsmail Köybaşı’yı oyundan alan Avcı, Yusuf Sarı ve Anders Trondsen’i sahaya sürdü.

Bordo mavili taraftarlar İsmail Köybaşı ve Abdülkadir Ömür oyundan çıkarken iki futbolcuyu da ıslıklarla protesto etti. Oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesine oturan Abdülkadir Ömür’ün büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

39. dakikada oyundan alınan Abdülkadir Ömür, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı. #TSvGS #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/b17AQf9TXh — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 12, 2021

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDI

İlk yarının son düdüğüyle beraber takım arkadaşları Abdülkadir Ömür’ü teselli ederken, genç futbolcunun gözyaşları içinde kaldığı kameralara yansıdı. Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı da, Abdülkadir Ömür’ün yanına giderek moral vermeye çalıştı.

Öte yandan değişikliklerin ardından Galatasaray yarı sahasında daha etkili bir görüntü veren Trabzonspor, 41. dakikada yeni forveti Andreas Cornelius ile golü buldu. Asist Yunan orta saha Anastasion Bakasetas’tan geldi.