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Abdülkadir Ömür, yine kadroya giremedi

EURO 2020 A Grubu 3. maçında İsviçre ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da Abdülkadir Ömür 23 kişilik kadroda yer almadı. Abdülkadir, turnuvadaki 3 maçta da kadroya giremedi.

Güncellenme: 19:14, 20/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Abdülkadir Ömür, yine kadroya giremedi

EURO 2020 A Grubu 3. maçında Bakü Olimpiyat Stadı’nda İsviçre ile karşı karşıya gelen A Milli Takım’da, sakatlığı bulunan Umut Meraş’ın yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkadir Ömür, 23 kişilik kadroda yer bulamayan isimler oldu.

Turnuvanın ilk maçında Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür ve Kerem Aktürkoğlu kadroda yer almazken, Galler karşılaşmasında ise Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür ve Enes Ünal dışarıda kalan isimler olmuştu.

Teknik Direktör Şenol Güneş kadroda yer alan 26 futbolcudan 25 ismi, 3 grup maçında kadroya dahil ederken, yalnızca Abdülkadir Ömür 3 maçta da 23 kişilik kadroda kendisine yer bulamadı.

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İSVİÇRE KARŞISINDA 3 DEĞİŞİKLİK

Galler karşısında ilk 11’de oynayan ancak sakatlanarak yerini Mert Müldür’e bırakan Umut Meraş, iyileşmediği için İsviçre karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. Teknik Direktör Şenol Güneş, Mert Müldür’e ilk 11’de şans verirken, Okay Yokuşlu ve Kenan Karaman’ı da kenara çekti. Okay Yokuşlu’nun bölgesini Kaan Ayhan’a teslim eden Güneş, Merih Demiral’ı ise tekrar 11’de sahaya sürdü.

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Yayınlanma Tarihi:19:10,