Abdülkadir Sünger geceye damga vurdu

Denizlspor'un 21 yaşındaki kalecisi Abdülkadir Sünger, Galatasaray ile oynanan kupa maçında sergilediği performansla geceye damga vurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, sahasında Altaş Denizlispor’u konuk etti. TFF 1. Lig’de zor günler geçiren, sakatlıklar ve corona virüsü vakaları nedeniyle Galatasaray maçında eksik kadroyla çıkan Denizlispor, Galatasaray’ı penaltı vuruşları sonucunda mağlup ederek tur atladı. Denizlispor’un 21 yaşındaki kalecisi Abdülkadir Sünger, maçta üç gol yemesine rağmen, performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray’ın ilk dakikadan itibaren baskılı oyunu karşısında kalesinde devleşen Abdülkadir Sünger, Denizlispor’un tur atlamasında büyük pay sahibi oldu. Galatasaray’ın kaleyi bulan 26 şutundan 3’üne engel olamayan Abdülkadir Sünger, sayısız net fırsatta da kalesinde devleşti. Karşı karşıya pozisyonlarda Galatasaray’ın hücum oyuncularına geçit vermeyen Abdülkadir Sünger, takımını ayakta tutan isim oldu.

KRİTİK PENALTIDA TOPUN BAŞINA GEÇTİ

Penaltı atışlarında da topun başına geçen Abdülkadir Sünger, beşinci vuruşu kullandı. 21 yaşındaki kaleci, yaptığı vuruşla İsmail Çipe ve topu ayrı köşelere göndererek kritik penaltıda hata yapmadı. Sonrasında da Oğulcan Çağlayan’ın vuruşunu kurtaran Abdülkadir Sünger, maç boyunca sergilediği muhteşem performansı penaltılarda da sürdürdü.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Abdülkadir Sünger “Bu maçı kazanmak istiyorduk. Ben de iyi oynadım. İkinci yarının başında peş peşe goller yedik. Sonra toparlandık. Son saniyede golü bulduk. Penaltılara götürdük. Penaltılara gittiğimizde ‘Maçı aldık’ dedim. Kendime çok güveniyordum penaltılarda… Hocamız da beşinci atışı bana kullandırdı. Teşekkür ediyorum. Çok mutluyum” dedi.

İşte Abdülkadir Sünger’in maç içindeki önemli kurtarışlarında bazıları:

7′ Ceza sahası içinde topla buluşan Alexandru Cicaldau, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

Ceza sahası içinde topla buluşan Alexandru Cicaldau, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor. 35′ Ceza sahası içinde topla buluşan Mostafa Mohamed, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

Ceza sahası içinde topla buluşan Mostafa Mohamed, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor. 36′ Olimpiu Morutan, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

Olimpiu Morutan, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor. 37′ Ceza sahası içinde topla buluşan Marcao, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

Ceza sahası içinde topla buluşan Marcao, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor. 58′ Emre Kılınç, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

Emre Kılınç, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor. 59′ Ceza sahası içinde topla buluşan Mostafa Mohamed, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

Ceza sahası içinde topla buluşan Mostafa Mohamed, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor. 65′ Olimpiu Morutan, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

Olimpiu Morutan, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor. 84′ Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu tarafından çekilen şut kaleci Abdulkadir Sünger tarafından kurtarılıyor.

Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu tarafından çekilen şut kaleci Abdulkadir Sünger tarafından kurtarılıyor. 90′ Ceza sahası içinde topla buluşan Halil Dervişoğlu, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

Ceza sahası içinde topla buluşan Halil Dervişoğlu, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor. 92′ Ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

Ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor. 117′ Ceza sahası içinde topla buluşan Halil Dervişoğlu, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

Ceza sahası içinde topla buluşan Halil Dervişoğlu, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor. 117′ Ceza sahası içinde topla buluşan Mostafa Mohamed, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.