Abdülkerim Bardakcı: Bana göre şampiyon olacağız

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, "Bizim sene başından beri tek odaklandığımız şey, şampiyonluk. Bana göre şampiyon olacağız. En iyi futbolu oynayan, en iyi mücadele eden biziz" dedi.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde Abdülkerim Bardakcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sezon başındaki uyum sürecini çok çalışarak atlattığını aktaran Bardakcı, “Konya gibi bir şehirden İstanbul’a ve büyük bir camiaya geliyorsunuz. Bunun zorlukları var, yeni arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Birkaç tane hata yaptım, psikolojik anlamda zorlandım ama genel olarak psikolojisi kuvvetli bir insanım. Her hafta çalışarak bu süreci atlattım” diye konuştu.

“BANA GÖRE ŞAMPİYON OLACAĞIZ”

En iyi futbol oynayan takımın kendileri olduğunu ve şampiyonluğun en kuvvetli adayı olduklarını belirten tecrübeli oyuncu, “Bizim sene başından beri tek odaklandığımız şey, şampiyonluk. Bana göre şampiyon olacağız. En iyi futbolu oynayan, en iyi mücadele eden biziz. Aile ortamımız var. Bu da başarıyı getiriyor” ifadelerini kullandı.

Performansının iyi olduğunu ve milli takımdan davet beklediğini belirten tecrübeli savunmacı, “Her Türk futbolcu gibi ben de davet bekliyorum. Şu anda iyi bir performans sergiliyorum. Oraya gidip milli formayı terletmek için sabırsızlanıyorum” şeklinde konuştu.

“VICTOR İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ”

Galatasaray’ın savunma performansının geçen seneye göre çok daha olumlu noktaya erişmesi üzerine gelen bir soruya ise Abdülkerim Bardakcı şöyle konuştu:

“Geçen sene psikolojik olarak kötü zaman geçiren bir Galatasaray vardı ve ister istemez oyuncular bundan etkileniyordu. Kişisel olarak ben Marcao’yu çok beğeniyorum. Takım iyi olunca savunmayı da iyi yapıyorsunuz. Biz, Victor ile çok iyi anlaşıyoruz. Geçen maçtan sonra da söyledim, arkamızda Muslera gibi bir faktör var. O da bizim için çok önemli.”