Abdülkerim Bardakçı Galatasaray ile anlaştı

Fenerbahçe ile anlaşamayan transferin gözde isimlerinden Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Abdülkerim Bardakçı için Galatasaray'ın Konyaspor'a ödeyeceği rakam da belli oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakçı'yı transfer etmek için başta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere bazı önemli takımlar girişimlerde bulunmuştu.

İlk olarak Konyaspor ile bonservis konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakçı’yı ikna edememişti. Bunun üzerine harekete geçen Galatasaray, hem Konyaspor hem de Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı.

ÖDENECEK RAKAM BELLİ OLDU

Galatasaray, Konyaspor’a Abdülkerim Bardakçı’nın transferi için bonuslarla beraber 3.3 milyon Euro ödeyecek. Bu akşam İstanbul’a gidecek olan Abdülkerim Bardakcı, yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalayacak.

Galatasaray’ın 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 34 MAÇTA RESMİ MAÇTA OYNADI

Abdülkerim geçtiğimiz sezon Konyaspor ile 33 Spor Toto Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 34 resmi maçta görev aldı ve 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Başarılı savunmacı, kariyerinde daha önce Anadolu Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay’da forma giydi.