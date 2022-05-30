Abdülkerim Bardakçı transferi için 4 büyükler sırada

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, başarılı savunma oyuncularından Abdülkerim Bardakçı'ya Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgisi olduğunu açıkladı.

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Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor’un savunma oyuncularından Abdülkerim Bardakçı için transfer açıklaması geldi.

TRT Spor’a açıklamalarda bulunan İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, 27 yaşındaki futbolcu için birçok teklif olduğunu açıkladı.

‘FRANSA’DAN TEKLİF VAR’

Yeşil-beyazlıların başkanı, TRT Spor’a yaptığı açıklamada “Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yanı sıra Abdülkerim Bardakçı için Fransa’dan teklif var. Konyaspor için en iyi kararı vereceğiz. İlk etapta sağ bek bölgesine transfer yapacağız. Skubic’in yerini doldurmak istiyoruz. Abdülkerim'in durumuna göre stoper oyuncusu almayı düşünüyoruz. 4 ya da 5 oyuncu ile transfer dönemini kapatmayı planlıyoruz. 2-3 yerli oyuncu ile temaslarımız sürüyor. 18 Haziran'a kadar transferlerimizi tamamlamak istiyoruz” dedi.

Fatih Özgökçen ayrıca “Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile pazar günü görüştük ama Abdülkerim Bardakçı konusu gündemde yoktu.” açıklamasını yaptı.