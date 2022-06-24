Abdülkerim Bardakçı transferinde sıra Galatasaray’da

Konyaspor, transferin gözde isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı'nın transferi için Galatasaray ile prensipte anlaştı. Abdülkerim Bardakçı'yı ikna etmesi durumunda transferi bitirecek olan Galatasaray'ın ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu.

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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da forma giyen Abdülkerim Bardakcı’yı transfer etmek için başta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere bazı önemli takımlar girişimlerde bulunmuştu.

Konyaspor kulübü de ilk önce Fenerbahçe ile 3.3 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaştı. Ancak Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçe arasında fiyat konusunda pürüz çıktığı öne sürüldü. Ardından Konyaspor, Galatasaray ile bonuslarla beraber 3.3 milyon Euro’ya prensiple anlaştı.

Gözler Abdülkerim Bardakcı’nın sarı-kırmızı ekiple yapacağı görüşmeye çevrildi. Görüşme olumla geçerse tecrübeli savunmacı, 2022-2023 sezonunda Galatasaray forması giyecek.

Bu arada Abdülkerim Bardakcı’nın halen Konyaspor tesislerinde olduğu öğrenildi.