Abdülkerim Bardakcı’yı herkes istedi, Galatasaray kaptı!

Konyaspor, 2.8 milyon Euro artı bonusları kabul etti. 2020’ye kadar Süper Lig deneyimi olmayan Abdülkerim, Okan Buruk aradıktan sonra Galatasaray’a gitmeye karar verdi.

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Sahadaki çekişmelerini transfere de taşıyan, bu rekabet yüzünden milyonlarca Euro zarara uğrayan üç büyüklerin son gözdesi, Abdülkerim Bardakcı oldu. 2 yıl öncesine kadar Süper Lig deneyimi bile olmayan 28 yaşındaki stoper; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında gitti geldi.

Konyaspor, Abdülkerim için 3.5 milyon Euro'dan kapıyı açtı, 2.8 milyon Euro'ya (dünkü kurdan 51.2 milyon TL) kadar indi; son kararı oyuncuya bıraktı. Menajeri 1.2 milyon Euro isteyince Fenerbahçe masadan kalktı. İbre, Beşiktaş'a dönse de Galatasaray devreye girdi; Okan Buruk arayınca, oyuncu ikna oldu. 2020'ye kadar tüm kariyerini alt liglerde geçiren Abdülkerim, önümüzdeki sezondan itibaren sarı-kırmızılı formayı giyecek.

GECE YARISI İSTANBUL’A GELDİ

Abdülkerim Bardakcı gece geç saatlerde Konya'dan İstanbul'a geldi. Bardakcı daha sonra kendisini bekleyen araçla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Bardakcı sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-kırmızılılarla resmi sözleşmeyi imzalayacak.