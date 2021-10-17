Abdullah Avcı: Bazen duygusal olabiliyoruz, duygularımızı karıştırabiliyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe’yi 3-1 yenen Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, mücadele sonrasında konuştu. Önemli bir maç kazandıklarını belirten Avcı, taraftarlara da mesaj göndererek şu ifadeleri kullandı;

– 9. haftada çok önemli bir maç kazandık ama hiçbir şey kazanmadık. Sadece bir maç kazandık. Göztepe maçına dönmemiz gerekiyor. İyi bir ivme yakaladık, iyi bir takımız.

– Bazen farklı senaryolarla başlıyoruz maçlara. Biz öne geçecekken döndü biz yenik duruma düştük. Rakip 3’lü savunmayla başladı. Golü bulunca da 5’li savunmaya geçmelerinin ardından topa biz sahip olacaktı ve 5’li savunmaya gol atmak zordur. Topa sahiptik bugün ama daha iyi hızlı olmamız gerekiyordu.

– Biz oyunda kenarları açabilmek adına o bölgelerde fazla olmak için bek değiştirdik. 1-1’ken son 30 dakikada bir santrfor daha aldık.

– Bu maçın Trabzon şehri için ne ifade ettiğini biliyoruz. Ama bugün sadece maç kazandık. Her zaman söylüyorum; bu şehir bu takıma ve bu futbolculara sahip çıksın. Trabzonspor şampiyon olacaksa, taraftarın desteğiyle olacak. Bazen duygusal olabiliyoruz, duygularımızı karıştırabiliyoruz.

– Taraftarlar eleştirilerini maç bittikten sonra yapsınlar. Maç oynanırken özellikle yerel futbolculara eleştirilerini maçta yapmasınlar.

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