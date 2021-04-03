Abdullah Avcı: ‘Bazen yürüyerek ceza sahası önüne geldik…’

Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor’a konuk olan Trabzonspor, zorlu deplasmandan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bordo mavililerin çalıştırıcısı Abdullah Avcı, mücadeleden sonra değerlendirmelerde bulundu.

Ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Sivasspor’un zorlu bir deplasman olduğunu söyleyen Avcı, final paslarında başarılı olamadıklarını dile getirdi.

İşte Abdullah Avcı’nın açıklamaları:

“En zor deplasmanlardan biri olan Sivasspor'a misafir olduk. Özellikle kadro kalitesi olan, birkaç oyunu bu lige uygun oynayabilen bir takım. Oyun da o şekilde başladı. Direkt oyunu, diyagonal pasları ve kenar ortaları en fazla yapan, geçişleri kullanan bir takım. Top rakipteyken özellikle sıcak teması da çok yapan bir takım. Buna karşılık savunmada parçada ve bütünde çalıştık. Oyunun bütününde top rakipte olan bölümde Sivasspor için öncelik duran toplardı. Pozisyon vermedik, çok tehlikeli bir durum yaşamadık.”

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“BAZEN YÜRÜYEREK CEZA SAHASI ÖNÜNE GELDİK”

“Topun bizde olduğu bölümde, özellikle rakibin de adam adama oynaması nedeniyle öncelikle topa sahip olmak istedik. Bunda da başarılı olduk. Hem de yeni bir formasyon denemiştik, onda neler yapabileceğimizi gördük. Bazen yürüyerek ceza sahasının önüne kadar geldik, bazen final paslarında bazen de girdiğimiz pozisyonları kaçırdık, bazen çabuk kayıplar yaptık ve geri döndük. Rakipten biraz üstün oynadık ama yeterli miydi kazanmak için. Belki yeterli değildi ama bugün zor bir deplasmandan bir puanla dönüyoruz.”

“OYUNU ELLERİNDE TUTTUKLARI İÇİN TEBRİK EDERİM”

“İki değişiklik yapabildim, özellikle ön taraf için çok fazla seçeneğimiz yoktu. Döndükten sonra salı günü de bir müsabakamız var. Hafta içi de lig devam edecek. İki de cezalımız oldu bugün. Tekrar kazanma alışkanlığı edinmek için en iyi şekilde, çabuk dinlenerek ve toparlanarak hazırlanacağımızı düşünüyorum. Oyuncularım bu zorlu deplasmanda oyunu ellerinde tuttukları için onları da tebrik ediyorum. Aynı zamanda meslektaşım ve federasyonda da birlikte çalıştığım Müjdat Yalman'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve Türk futboluna başsağlığı diliyorum.”