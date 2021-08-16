Abdullah Avcı: Ben mükemmeliyetçiyim, PlayStation gibi istiyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 5-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyetini değerlendirirken, "Ben mükemmeliyetçiyim, öyle tekrarlarımız oldu ki PlayStation gibi istiyorum ve bu beni yoruyor, oyuncuyu da yorabilir" dedi.

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Yeni Malatyaspor’u 5-1 yendikleri maçı değerlendiren Abdullah Avcı, “Skor iyi. Oyunun belli bölümleri iyi. Rakip dediğim gibi geçen seneden son üç dört maçtır üçlüye geçti. Tabii ki; hazırlık dönemimiz iyi geçti. Kaliteli oyuncu grubuna sahibiz. Bugün oyunda topa sahip olma, organizasyon, atak geliştirme, oyunun başında skoru eline alma güzel ve harika şeyler. Bunun sadece hücum bölümü değil savunma bölümü de var. Hücumda nasıl iştahlıysak savunma da da iyi olmalıyız” dedi.

“Zemin dışarıdan iyi görünüyor ama sıkıntılı” diyen Avcı, “Oyuncularım zaman zaman bundan dolayı pas hatası yaptılar” ifadesini kullandı.

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“Sezon başı, sıcaklar çok fazla” diyen Abdullah Avcı, “Oyuncuların antrenman verilerine göre şans veriyoruz. Şimdi önümüzdeki bir Roma maçı var. Pazar günü Sivasspor ile oynayacağız. Daha dinamık, daha topa sahip olan, takım savunması iyi olan bir takım olmak istiyoruz. Trabzonsporlular bugün mutludur. Onları daha mutlu etmek için çalışıyoruz. Onların bize verdiği enerji ve destek çok önemli” açıklamasını yaptı.

Sezona 5 golle başlamalarıyla ilgili olarak da Avcı, “Oyuncu profili değişti. Yeni gelip bir antrenman yapan Corneliius da gol atabilirdi. Ekiple birlikte taktiksel çalışmalarımız var. Ben mükemmeliyetçiyim, öyle tekrarlarımız oldu ki PlayStation gibi istiyorum ve bu beni yoruyor, oyuncuyu da yorabilir. Biz hataları minimuma düşüreceğiz. Savunma ve hücum bir anda değişmiyor, magnetlerle oynanan bir oyun değil bu. Sabır gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.