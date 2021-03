Abdullah Avcı: ‘Beraberlik bizi hiçbir zaman memnun etmez’

Spor Toto Süper Lig 30. haftasında BB Erzurumspor’a konuk olan ve 0-0 berabere kalan Trabzonspor’da, Teknik Direktör Abdullah Avcı maç sonrası açıklamalar yaptı.

Trabzonspor camiasının her zaman en iyisini isteyeceğini söyleyen Avcı, “Güncelde maç kazanmak, her maçı kazanmak ve en tepeyi zorlamak istiyoruz” dedi. Erzurumspor maçındaki oyundan tatmin olmadığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, “Berabere biten müsabakadan biz hiçbir zaman memnun olamayız” ifadelerini kullandı.

İşte Avcı’nın maç sonu açıklamaları:

“Her iki takım için de zor bir müsabaka olduğunu belirten Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı, “Maç öncesi ifade etmiştim, bu yaptığımız iş her hafta bir sınav ve her hafta kazanmak istiyoruz. Özellikle Trabzonspor camiası da her zaman iyisini ister ve kazanmamızı bekler. Güncelde maç kazanmak, her maçı kazanmak ve en tepeyi zorlamak istiyoruz. Bu noktaya çok önemli mesafeler kat ederek geldik.”

“Saha şartları zorlayıcı oldu”

“Bugün baktığımızda hem önümüzdeki senenin oyun formasyonuyla ilgili çalışmalar yaptık. İki üç tane formasyon denedik. Hem de oyuncu üzerinden, ki performanslar belirleyici olacak. Erzurum zor deplasmandır. Saha şartları her iki taraf için de zorlayıcı oldu. Bugün kazanabilirdik de, kaybedebilirdik de. Böyle bir müsabaka oynandı.”

“Beraberlikten memnun olamayız”

“Oyun çok tatmin edici değildi. Bazen bölüm bölüm oldu, bazen bölüm bölüm olmadı. Berabere biten müsabakadan biz hiçbir zaman memnun olamayız. Bugünün değerlendirmesini geleceğe dönük formasyonda ve oyuncu performansında neler olduğunu haftalar ilerledikçe göreceğiz. Kazanmak için devam edeceğiz ve önümüzdeki senenin planlamasını hem oyun hem de oyuncu olarak yapacağız.”