Abdullah Avcı: Burada olması bize daha iyi hissettiriyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezon öncesi kampında çapraz bağlarından sakatlık yaşayıp ameliyat olan Mislav Orsic'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 30 dakikası basına açık antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Eski teknik direktör Nenad Bjelica’nın talebiyle transfer edilen ve Slovenya kampında girdiği ikili mücadelede sağ dizine darbe alıp, çapraz bağlarındaki yırtık nedeniyle ameliyat olan Mislav Orsic kente geldi. Hırvat futbolcunun son durumuyla ilgili olarak tecrübeli teknik adam, “Orsic ile konuşmuştuk. Bugün sabah da görüştük. Doktor ile sürece dair konuşacağız ve değerlendireceğiz. Morali iyi, çalışmaları iyi geçmiş. Ne zaman takımla başlar, sağlık ekibi ile konuştuktan sonra daha net şeyler söyleyebiliriz. Burada olması bize daha iyi hissettiriyor” dedi. (DHA)