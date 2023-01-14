Abdullah Avcı canlı yayında patladı! Kulüp içerisinde casus…

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 5-0'lık Alanyaspor yenilgisi sonrası bir haftalık süreç yaşananlar hakkında canlı yayında içini döktü!

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Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesi yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu. 5-0 mağlup oldukları Alanyaspor maçı sonrasında Trabzonspor taraftarının evinin önüne gelerek destek verdiği Avcı, sitem dolu ifadeler kullandı.

“BEN KAÇMAM, VAZGEÇMEM”

“Karagümrük ve Alanyaspor maçları hayal kırıklığı oldu” diyen Avcı, çok üzüldüğünü belirtip yönetim kuruluna ve Ertuğrul Doğan’a destekleri için teşekkür ederek, “Camianın akil insanları, taraftarlar, sokaktaki insanlar, sitede çalışanlar, oyunculardan geri dönüşler… Ben mücadeleden kaçan biri değilim. Ben dalgalı denize geldim demiştim. Bugün dalga var, gemiyi limana yanaştırmak bizim görevimiz. Ben kaçmam, vazgeçmem. Trabzonspor’da 26 aydır çalışıyorum. En çok puan toplayan, en çok kupa kazanan takım. Bunu herkes bilsin” ifadelerini kullandı.

“ŞAMPİYONLUKTA HERKES SUSTU”

Abdullah Avcı sözlerini, “Çok doluyum” diyerek sürdürüp şu ifadeleri kullandı;

“Antrenmanda bir şey deniyorsun. Rakibi şaşırtmak için kullanacaksın. Bu çalışma ertesi gün medyada yer alıyor. Geçen sene şampiyonlukta herkes sustu, arada çatlak sesler çıktı. Mahremimiz var bizim. Bu böyle olması gerekir. Neden bunlar yapılıyor? İş mi yapılacak, ilişkiyle mi devam edecek hayatımız? Trabzonspor büyük kulüptür. Herkes Trabzonspor’un paçasına yapışmıştır, biz hizmet için varız. Paçasına yapışanlar bir gün kaybolacaktır. Bu zaten vardı. Bunu net söylüyorum.”