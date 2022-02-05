Abdullah Avcı: Doğru savunma seni şampiyon yapacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 1-0 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor, Süper Lig’in 24. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı Edin Visca’nın attığı golle 1-0 yendi ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini söyleyen deneyimli teknik adam, “Kaliteli bir takım Kasımpaşa, bu maçın bu kadar zor geçeceğini biliyorduk. Bunu oyunculara da anlattım. Rakip topa sahip olup geniş alanda oynuyorlar. Adım adım sahada çalıştık. Hücumda ve savunmada hızlı geçişler var. Oyun istediğimiz gibi başladı. Baskıdan çalışıp setten bulduklarımız var. İlk yarı 2-3 gol bulabilirdik.”

‘DİREKTEN DÖNEN TOPLARI VAR’

”İkinci yarı Kasımpaşa daha geniş alana yayıldı. Bu oyunu ısrarla oynadı. Direkten dönen topları var. Doğru savunma yaptık. Bütün takım, takım savunmasına yardım etti. Doğru savunma, geriye doğru koşma seni şampiyon yapacak. İyi ve genç bir takım. Keyifli bir maç oldu. Lig aşağı doğru seyrediyor. Bizim oyunda eksik kalmamamız lazım. Anları da doğru oynamalıyız. Biz oyunun içinde hep var olduk. Ligin en fazla gol atan takımıyız. 1-0’lar çok konuşuluyor ama en az gol yiyoruz. Giderken her maç böyle sınırda geçecek” ifadelerini kullandı.

‘KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ DENEYECEĞİZ’

Önümüzdeki hafta en yakın rakipleri Konyaspor maçı için de konuşan Avcı, “Önümüzdeki hafta Konya maçı var. Saygı göstermek lazım. İyi şeyler yapıyorlar. Son derece ciddiye almak gerekiyor. Kazanmak için her şeyi deneyeceğiz. Kaybetmemek de önemlidir. Kum saatinin döndüğü, büyük adımların atıldığı bir süreçteyiz. İçeride taraftarla 12 kişiyiz. Onlarla birlikte gülen biz olacağız. Desteklerini vermeye devam etsinler” dedi.