Abdullah Avcı: Gece gündüz çalıştık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yardımcılarıyla birlikte tek bir detay kaçırmamak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesi Dergisi için yardımcıları ile poz verdi.

Tek bir detay kaçırmamak için yardımcılarıyla birlikte gece gündüz çalıştıklarını belirten tecrübeli teknik adam, “Bu başarıda futbolcular kadar, kulübün bütün çalışanları, yönetimin, taraftarın, herkesin payı var. Ben ve ekibim, bu büyük kulübün başarıya ulaşmasına katkı sunmak için çok çalıştık” dedi.

“ASLA DURMADIK”

“Hiçbir teknik direktör bir takımı tek başına şampiyon yapamaz” diyen tecrübeli teknik adam, “Ben ekip çalışmasına son derece inanan biriyim. Ortada bir başarı varsa bu sadece bana ait değil. Bu birbirine inanan, fedakarlık yapan ve çok çalışan ekibimizin işi. Ekibimizde yer alan herkes sezon boyunca aynı özveri ve samimiyetle bu işe sarıldı. Futbolcularımızın performansı, sağlığı, gelişimleri, rakibin durumu, onlarca veriyi elde etmek, değerlendirmek, en küçük bir detayı bile kaçırmamak için gece gündüz çalıştık, çok yorulduk ama asla durmadık. Başarıya müthiş özveri ile, birlikte ulaştık” ifadelerini kullandı.

Ligin tamamlanmasının ardından tatile çıkan Abdullah Avcı, “Birkaç gün dinlendik ama önümüzde çok yoğun bir program var. Bir yandan Şampiyonlar Ligi, diğer yandan yeni sezon planlaması. Ekibimizdeki herkes bu dönemde de çalışıyor. Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerimizi A'dan Z'ye analiz ediyoruz, yeni transferlerle ilgili planlamalar yapıyoruz. Herkes kendi alanında çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.