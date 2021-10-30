Abdullah Avcı gözyaşlarını tutamadı: Duygusal adamımdır

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada iyi yolda olduklarını söyledi. Abdullah Avcı, maç sonrası gözyaşlarını tutamamasıyla ilgili ise "Duygusal adamımdır. Ben de bu yörenin insanıyım. Şehri, insanları samimiyetini seviyorum" dedi.

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Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Maç sonunda tribünlerin kendisini çağırması sonrası göz yaşlarını tutamamasına ilişkin ise Abdullah Avcı, “Duygusal adamımdır. Ben de bu yörenin insanıyım. Şehri, insanları samimiyetini seviyorum. Kasım 10’da 1 sene olacak. Çok güzel duygular yaşıyorum. Bu duyguya, coşkuya, tarihe inşallah doğru izler bırakırım. Bir teknik adama oyuncu grubuna yaşaması çok güzel duygular yaşatıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı, ligde kolay maçın olmadığını belirterek, “Herkesin bir takım organizasyonları, oyuncu kalitesi var. Rizespor takımın ön tarafında orta sahasında her an oyunu değiştirecek oyuncuları var. Tabeladaki yeri oyunu oyuncu kalitesini yansıtmıyor. Oyunda geriye düşebilirsin. İki kez formasyon değişikliği yaptım. İyi bir yoldayız taraftar destek oluyor. Bunun temeli iletişim, saygı ve sevgi. Ligin daha 11. haftasını oynadık. Sabırlı, sakin olunmalı, destek istiyorum. Bunu duyguları karıştırmadan istiyorum” dedi.