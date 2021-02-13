Abdullah Avcı: ‘Kasketi takmaya devam edeceğim’

Süper Lig’in 25. haftasında Gaziantep FK’yı ağırlayan Trabzonspor, 1-0’lık galibiyetle üst üste 6. galibiyetini alırken, teknik direktör Abdullah Avcı maç sonunda açıklamalar yaptı…

Takım olarak geliştiklerini ve puan tablosuna bakmadan ilerlediklerini söyleyen Avcı, “Kasketi takmaya devam edeceğim” dedi. Trabzon şehrinin kendilerine iyi enerji verdiğini sözlerine ekleyen Avcı galibiyete taraftarlara armağan etti.

İşte Avcı’nın yayıncı kuruluş mikrofonlarına yaptığı açıklamalar:

“Takım olarak gelişiyoruz. En çok gol yiyenden, en az gol yiyene döndük. Bunları yaparken de kazanmak çok değerli. Yukarıyla arada 3 puan mı var? Bilmiyorum. Ben her maçı kazanmaya devam etmek istiyorum. Kasketi takmaya devam edeceğim.”

İlginizi Çekebilir Gaziantep FK'yı deviren Trabzonspor, Bakasetas'la seriye bağladı!

“Kaybedeceğimiz durumlar olacak”

“Baka geldiğinden beri gol atıyor. Bu çok güzel bir şey. Trabzonspor hep yukarıda olmak durumundadır. 1 adım yaklaştığında duygu güzel ama kazanmak da güzel his. 16 maç daha var. Uzun bir yol. Kaybedeceğimiz durumlar olacak. Biz hep aile duygusunu, organizasyonu, çalışmayı yapmamız gerekiyor.”

“Oyuncu kalitesiyle oyun kalitesi de arttı”

“Trabzonspor’un genetiği zirvedir. Bunu biliyoruz. Geldiğimde de sıralamaya bakmadım. Tespitler üzerinden çalıştık. Kazanma alışkanlığı oldu. Oyuncu kalitesiyle oyun kalitesi de arttı.”

“Şehir güzel enerji veriyor”

Kasketi seviyorum. Trabzonspor tarihinde önemli işler yapmış teknik adamlar olan Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer’in kulübede kasketli fotoğrafları var. Güzel bir anı. Şehir bize çok güzel enerji veriyor. Onlara armağan olsun. Tek derdim her hafta kazanmak.”