Abdullah Avcı: Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Başakşehir karşılaşmasının ardından konuştu. Avcı, mücadeleyi değerlendirirken sakatlık yaşayan Visca'nın sözleşmesinin dondurulacağını işaretini verdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Başakşehir’i sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor, iç sahadaki serisini 34 maça çıkarmayı başardı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, “Ligin en organize olan takımıyla oynadık” dedi.

Mutlu olduklarını belirten Avcı, hem maçı hem de takımdaki havayla ilgili şöyle konuştu;

“Ligin en organize olan takımıyla oynadık. Oyunun iki bölümünü anlatmak lazım. Oyunu her türlü arkadan kuruyorlar, bek stoper arası iç koridor koşularını yapan iyi 8 numaraları var, kenarlardan kısa ortalarla direkt Okaka’yı düşünen planları vardı. Hem akan oyunda hem de kale atışlarında baskımızı çok doğru yaptı. Stoperlerimizden birini onların 8’ine çıkartarak risk aldık ama doğru cevapladık. Volkan’ın hatasıyla gol geldi ama ilk yarı bu baskılarla üstün oynadık. İkinci yarıda bekleri oyuna çıkmaya, orta alanları sayısal fazlalık yapmaya başladı. Aksiyon sahası içinde baskılarla fırsat yakalamaya çalıştık. 45 ve 50 arasında rakibin direncini kıracak fırsatları yakaladık. Uğurcan’ın kurtardığı ve direk dışında çok pozisyonları yok. İyi oynadık.”

“KAYBETTİĞİNDE DEĞİL, VAZGEÇTİĞİNDE…”

“2014’ten bu yana hafızasını geliştiren, Emre hocayla da en iyi hale gelen, hep Avrupa’da olan bir takım. Onlara başarılar diliyorum. Biz kırılmalar yaşıyoruz, oyun kimliğini geliştirmeye çalışıyoruz. Doğru zamanda iyi bir galibiyet oldu. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Biz hiç vazgeçmedik. Trabzonspor her kulvarda yarışta olacak.”

“TRANSFER DEĞİL TARAFTAR LAZIM”

“Taraftara da ayrıca teşekkür ederim, bana olan saygıları önemliydi, destekleri önemliydi. Hep söylüyorum bize transfer değil, taraftar lazım.”

“VISCA’YI DONDURABİLİRİZ”

“Visca’nın sözleşmesini dondurma durumumuz var, kulübümüzün ne gibi ekonomik durumu var göreceğiz, ekonomik durum yoksa taraftarımız bize yeter, transfersiz de olur. Peres’in olmaması, Dorukhan’ın ve Visca’nın sakatlanması bizi hep oyun kimliği arayışına itmişti. Tekrar şimdi oyun kimliği oluşturmaya çalışacağız. Sakatlanmadan umarım Peres devam eder.”

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