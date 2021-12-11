Abdullah Avcı: Kaza diyemeyiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada kazanacak futbolu ortaya koyamadıklarını söyledi.

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Süper Lig’in 16. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Ligdeki ilk yenilgisini alan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından beIN Sports’a açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor maçında çalıştıkları planları uygulayamadıklarını belirten Abdullah Avcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kaza diyemeyiz. Bir kere maç öncesi rakiple ilgili düşüncelerimi söylemiştim. Nur Şahin göreve geldiğinden bu yana çıkışa geçen bir takımdı. Biz de buna göre çalışmıştık. Antalyaspor’un galibiyetini tebrik ederim. Oyun içinde bizden daha iyiydiler. Daha çok istediler. Saha içinde istediklerimizi yapamadık. Zaman zaman oyuna girdik, zaman zaman çıktık. Bugüne kadar oynadığımız dalgalı oyunlardan bir tanesiydi. Kötü oynarken kaybetmek, iyi oynarken kaybetmekten daha iyidir. Bugün üç puan kaybettik. Bunlar oyunun içinde olan şeyler. Bireysel olarak ve oyun olarak kendimizi eleştirebiliriz. Saha içinde doğru durmadığınız, planları uygulayamadığınız zaman yenilgi kaçınılmaz oluyor.”

“NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLACAĞIZ DEMEDİK”

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da konuşan Abdullah Avcı, Nuri Şahin'in ekibinin içinde olmasını istediğini ama kendisinin erkenden antrenörlüğe soyunduğunu söyledi.

Nuri Şahin'in geldiği günden bu yana Antalyaspor'u oyun formasyonu olarak geliştirdiğini belirten Avcı, “Biz oyuna bireysel olarak da, oyun olarak da iyi başlayamadık. Rakibin ne oynadığını biliyoruz, onlar bizim ne oynadığımızı biliyor. Planlarımızı karşılıklı sahanın içinde uygulamaya çalıştığımızda hem oyun organizasyonu olarak hem bireysel olarak sahaya bunu yansıtamadık. Ona rağmen fırsat önümüze geldi. Duran toptan fırsat yakaladık. Ama penaltı golü ile geriye düştük. Devre arası bir iki tane formasyonunda değişiklik yaptık, zaman zaman oyuna girdik, zaman zaman giremedik. Kendi kalemize attığımız bir golle mağlup olduk. İlk defa deplasmanda kaybettik. Namağlup şampiyon olacağız demedik. Nasıl 3 puan kazanıyorsak, bugünde 3 puan kaybettik” diye konuştu.

“PARÇALI OYUNLA KAYBETTİK”

Soyunma odasında oyuncuların durumu nasıldı? Şeklindeki soruya Avcı, “Üzgündüler. Normaldiler. Üzülecektir. Üzülürken bireysel performanstan neler çıkartacaklar. Ona bakıp, ona göre hareket edeceğiz. 38 haftanın her haftasında ritim yakalamazsın. Bazen iyi oynarken kaybedersin. Biz bugün parçalı bir oyunla kaybettik” cevabını verdi.

Trabzonspor'un aldığı yol ve hedeflerinin sorulması üzerine Abdullah Avcı, “Trabzonspor'un bugün geldiği nokta, bütün rekorları kırarak, ilk defa deplasmanda maç kaybettik. Rakibe de saygı göstermek lazım. Parçadan bütüne harika işler yaparak gidiyor bu takım. Dünyanın en iyi takımları üst üste kaybediyor. Bugün sadece 3 puan kaybettik. Hiçbir şey kaybetmedik. Bugün 3 puan kaybettik yolumuza devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

“YARIN BELLİ OLUR”

Nwakaeme'nin sakatlığıyla ilgili Avcı şu bilgileri verdi:

“Sağlık durumu yarın belli olacak. Bizim için Trabzonspor için takım için önemli bir oyuncu, sakatlanması üzücü. Bütün takımlar yaşıyor bu durumu yarın net belli olacak. Çok etkin boyuncu, keşke olsa daha iyi değerlendirme yapabilirdik.”

Abdullah Avcı Abdülkadir Ömür'ün durumu ile ilgili ise, “Abdülkadir Ömür ile gün gün hem tedavisi hem de bireysel olarak konuştuk. Kulübeden de çağırdık son dakikalarda hamle olarak. Isınmasını dahi takip ettik. Ayağında ağrı vardı, ağrısı olunca riski almak istemedik. Önümüzdeki hafta yoğun şekilde bizimle olur” dedi.