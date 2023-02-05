Abdullah Avcı: Kendimi ve ekibimi sorguluyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk hedeflerinden uzaklaştıklarını söyledi. Avcı, ligin 23. haftasında Nef Stadı’nda 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uzun süredir ligde yenilmeyen Galatasaray’ın iyi bir enerji yakaladığını aktaran Avcı, “Kazanabilmemiz için iki şey yapmamız gerekti. Birincisi rakibe doğru şekilde baskı yapabilmek. Diğeri de zaman zaman rakip baskıyı kırdıktan sonra karşılayıp, yönlendirip ve sonrasında çıkacak fırsatları doğru sonuçlandırmak. Buraya kazanmak için geldik. İlk 15 saniyede de golü bulduk. Sonrasında baskıları devam ettirdik. Girdiğimiz pozisyonlarda final pasını ve tercihleri yanlış kullandık. Galatasaray ilk yarı çok oyuna girmedi ama öndeki 3-4 oyuncusu problem çözebildiği için ilk yarı berabere bitti. İkinci yarının büyük bölümünde oyuna giremedik. Erken ve kolay toplar kaybettik. Bunlarla üstümüze geldiler. Rakibimiz 3. golü bulup oyunu koparabilirdi ama son bölümde duran top ve devamlarından 4 pozisyona girdik. Kaybetmememiz gereken bir maçtı. İkinci yarıdaki performansımızı eleştiriyorum.” diye konuştu.

Ligde şampiyonluk hedefinden uzaklaştıklarını belirten tecrübeli teknik adam, “Galatasaray, biz de dahil şampiyonluk adaylarının hepsine karşı kazandı. Okan hoca ve ekibine başarılar diliyorum. Gerçekçi konuşmak gerekirse bizim adımıza şampiyonluk hedefinden ciddi şekilde uzaklaştık. Trabzonspor’un önünde çok ciddi Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları var. Ligde kazanıp en yukarısı neresiyse orada bitirmek istiyoruz. Bundan sonra içeride üç maçımız var. Taraftarımız bize olumlu desteklerini versinler. Biz de gideceğimiz, yarışacağımız hedeflerden en azından birisini yakalamak istiyoruz. Bu maçtan derslerimizi çıkararak değerlendirmemizi yapacağız.” ifadelerini kullandı.

“UZUN SÜRE ŞAMPİYON OLUNCA ENERJİ BOŞALMASI OLUYOR”

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, şampiyon olduktan sonra kendileri gibi düşüşleri Avrupa’daki takımların da yaşadığını belirterek, bunda kendi paylarını da sorguladığını dile getirdi.

Kolay bir süreç geçirmediklerini anlatan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün Avrupa’da da geçen sezon şampiyon olan takımların şu an yaşadıkları süreç hemen hemen benzer. İtalya, Hollanda, Portekiz aynı durumda. Uzun süre sonra şampiyonluğu yakaladıktan sonra enerji boşalması oluyor. Herkes başarıyı nasıl üstüne alıyorsa başarısızlığı da üstüne alabileceği detaylar var. Ben bu detaylarda kendimi ve ekibimi de sorguluyorum. Geçiş sürecinin çok kolay değil ama doğru bir organizasyon yapılması gerek. Trabzonspor, geçen sezon şampiyon olan takımın ilk 11’inde 7 değişik oyuncuyla bugün sahaya çıktı. Bu organizasyonu yerleştirmek ve yarışmak kolay değil. Son dönemde şampiyon olan Başakşehir ve Beşiktaş’a göre daha iyi durumda olduğumuzu ifade edebilirim. Daha iyi olabilirdik ama benim de oyun, oyuncu, performans ve ekip olarak kendimi sorguladığımız birçok konu var.”

DJANINY’NİN AYRILIĞI

Abdullah Avcı, hücum oyuncusu Jorge Djaniny ile yollarının ayrıldığını söyledi.

Teknik olarak kabul etmemesine rağmen oyuncunun transfer olduğunu aktaran Avcı, “Djaniny, bugün ilk 11’de başlayacaktı. Bölgesel olarak sıkıntılarımız var. Dorukhan, Visca ve Bruno Peres’in sakatlığı organizasyonun özel temel taşlarını bozabiliyor. Djaniny de bizim o mevkide kullandığımız, özel yetenekli bir oyuncu. Geçen sene şampiyonlukta bize önemli katkılar sağladı. Son gün gitmek istediğini vurgu yaparak ifade etti. Ben de teknik olarak bunun doğru olmadığını söyledim ama kulüp menfaatleri neticesinde böyle bir karar verildi. Bugün itibarıyla yollarımız ayrıldı. Sıkıntı yaşadığımız kadrodan bir oyuncusu daha kaybettik.” şeklinde görüş belirtti.

“İNİŞ VE ÇIKIŞLAR BİZİ ÇOK ETKİLİYOR”

Abdullah Avcı, geçen sezon şampiyonlukta 50’den fazla gole etki eden oyuncularının takımdan ayrılmasının kendilerini etkilediğini dile getirdi.

Sonlandırmayla ilgili sorunlarını çalışarak atlatacaklarını vurgulayan Avcı, “Sonuçların kırılgan olması bazen oyuncuların özgüvenini ortadan kaldırabiliyor. Geçen sezon 50 küsur gol atan ön alan oyuncularının olmaması, yeni oyuncuların iyi niyeti çok fazla ama performanstaki iniş ve çıkışlar bizi çok etkiliyor.” diyerek sözlerini tamamladı. (AA)

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