Abdullah Avcı kariyer rekoruna kilitlendi

Süper Lig'in 33. haftasında Karagümrük'ü ağırlayacak Trabzonspor maçı kazanması halinde Abdullah Avcı kariyer rekoru kıracak.

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Süper Lig'de doludizgin şampiyonluğa koşan Trabzonspor, cuma akşamı Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Bu karşılaşma Teknik Direktör Abdullah Avcı açısından da ayrı bir dönem taşıyor. Bordo-mavililer maçı kazanmaları durumunda 75 puana ulaşacak ve bu Avcı'nın kariyer rekoru olacak. Deneyimli hoca daha önce 2016-2017 sezonunda Başakşehir ile 34 karşılaşmada 73 puan elde etmişti. Teknik Direktör Avcı, bu rekoru da göz önünde bulundurarak zorlu mücadeleye kendisini ekstra motive ediyor.

EN ERKEN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

Trabzonspor, bu hafta Fatih Karagümrük karşısında 3 puanı alır takipçileri Fenerbahçe ve Konyaspor da rakiplerine puan kaybederse, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Abdullah Avcı da en erken şampiyon olan yerli hoca olarak tarihe geçecek.