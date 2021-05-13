Abdullah Avcı listeyi verdi, yönetim harekete geçti

Gelecek sezon Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transferler için kolları sıvadı. Kadro kalitesini artırmayı hedefleyen Avcı'nın, yönetimle yaptığı görüşmede ilk 11'e 5 yeni transfer istediği öğrenildi.

Sağ bek için Roma'dan Bruno Peres, sol beke Galatasaray'ın da hedefindeki Leeds United'lı Ezgjan Alioski, orta sahaya Alanyaspor'la sözleşmesi bitecek Salih Uçan ile Abdullah Avcı'nın Başakşehir'den eski öğrencisi Edin Visca ve santrfordaki ilk aday da Al-Ahli'den Mısırlı golcü Mohamed Sherif…

Yönetim, bu 5 futbolcu için temaslara başladı.

14 BERABERLİK

Öte yandan Trabzonspor’da, bu sezona beraberliklerle damga vurdu. Toplamda 14 kez eşitliği bozamayan bordo-mavililer, 1984-85 sezonundan sonra (14) en çok beraberlik elde ettiği dönemi yaşadı. Fırtına, Abdullah Avcı yönetimindeki 16 dış saha maçında ise yenilgi yüzü görmedi (8G-8B).