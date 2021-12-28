Abdullah Avcı: Maç bizim için sıkıntılı başladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Boluspor maçının kendileri için bekledikleri gibi sıkıntılı başladığını söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Boluspor 1-0 mağlup ederek son 16 turuna kalan Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Boluspor’un oynadığı oyunun ligdeki yeriyle doğru orantılı olmadığını belirten Abdullah Avcı, “Rakibimiz ligde mevcut kadrosuyla oynadı. Biz de az forma giymiş, bir arada oynanamış oyuncularla oynadık. Maç da beklediğim gibi sıkıntılı başladı” dedi.

Odaklanma ve organizasyonda sıkıntılar yaşadıklarını belirten Abdullah Avcı, “İlk yarıyı keyifsiz, doğru hamle yapmayan doğru pozisyona girmeyen şekilde bitirdik. İkinci yarı değişiklikler yaptık golü bulduk. Beklediğim bir oyun. Hem oyuncu hem performans değerlendirmesi yapıyoruz. Bütününde Trabzonspor, 2021’de sene başından itibaren 12 ay harika geçirdi. Kapanışı kazanarak kupada tur atladı. Trabzonspor’un olduğu her yerde yarış, hedef var. Önümüzde 4 gün tatil var, 7 Ocak’ta start vereceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yarış içinde devam ettikleri için. Rakibe de başarılar diliyorum.”

Abdullah Avcı, taraftarlar desteğine ihtiyaç duymaya devam ettiklerini belirterek, “Taraftarlar, bize çok destek veriyor. Trabzonspor takımının pozitif desteğe ihtiyacı var. Baskı yaparak, ses tonunu değiştirerek oyuncu performansını arttıramayız, ben de arttıramam. Verdikleri destek güzel. Bu bizi çok hızlandıracak. Geçen hafta 40 bin kişi geldi. Savunma hücumu beraber yapıyorlar. Bu yolun sonu çok güzel ben buna inanıyorum. Taraftarlardan bizden sabırlı şekilde destek istiyorum. Onlara teşekkür ediyorum, gelmeye devam etsinler” şeklinde konuştu.