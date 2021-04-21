Abdullah Avcı maç sonu çılgına döndü! ‘Çok sinirliyim, futbol kahramanlıklar oyunu değil’

Süper Lig’in 36’ncı haftasında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam 3 puana çok yaklaştıkları ve 90+6’da yedikleri golle 1 puana razı olduklarını maçın ardından oldukça sinir olduğunu söyledi. İşte Abdullah Avcı’nın açıklamalarından satır başları…

‘OYUNU ELE ALMIŞSIN VE PUAN KAYBEDİYORSUN’

“Bir, çok sinirliyim. İki, çok üzgünüm. Bugün oyunun tamamında üstün oynayan, rakibi hiç oyuna sokmayan ve fırsat vermeyen bir takımdık. Bu oyun duyguların ve kahramanlıkların oyunu değil, o anlamda da sinirliyim. Oyunu ele almışsın ve puan kaybediyorsun, 5 haftadır. Anları doğru oynamak diye bir şey vardır. Her şeyi doğru yapabilirsin ama anları da doğru oynamalısın.”

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‘KAYBETTİĞİMİZ PUANLARIN İZAHI YOK’

”Şampiyon olabilmen için futbolda anları doğru oynaman lazım. Geçen hafta bu hafta 4 puan daha. Belki ligi 3. bitiriceksin, belki ikinciliği zorlayacaksın. Oyunun büyük bölümünden memnunum ama bazı anları doğru oynayamamaktan ötürü aşırı derecede kızgınım. Kaybettiğimiz puanların izahı yok. 5 haftadır rakiplerin sana pozisyonu yok. Trabzonspor forması çok ağırdır. Bu sene geriden geldik. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için mücadele edeceğiz.

‘STOPERİN ORADA KAFAYA ÇIKMAYACAK’

”Yediğimiz golün oyuncu değişiklikleriyle hiçbir alakası yok. Muslera’dan uzun top geldi. Luyindama santrfora gelmişti. Stoperin orada kafaya çıkmayacak, bunlara çalışıyoruz. Sonra dönüp bir de faul yapacaksın. Hata, hata, hata.”