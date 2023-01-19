Abdullah Avcı: Performansın düşeceğini bekliyorduk

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kupada kazanıp çeyrek finale çıktıkları Ümraniyespor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor’u uzatma bölümünde 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Trabzonspor’un teknik direktör Abdullah Avcı, bu kulvarda sonuna kadar gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Normal süresi 1-1 biten mücadeleden, uzatmada dakikalarında bulduğu 3 golle 4-1 galip ayrılan bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, “Trabzonspor’un tarihinde 9 Türkiye Kupası var. Türkiye Kupası, Sonuna kadar gitmek istediğimiz bir kulvar.” dedi.

“ZOR GEÇECEĞİNİ BİLİYORDUK”

Uzun yıllar birlikte çalıştığı Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar hakkında konuşan Avcı, “Ben 26 ay evvel Trabzonspor’da başlarken, uzun süre beraber çalıştığımız Recep Hoca da burada başlamıştı. Biz Trabzonspor’da, o da burada hikayeler yazdı. Daha önce oynadığı, semtinin takımında iyi bir organizasyon yaptı. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk.” ifadelerini kullandı.

“UĞURCAN’IN ELİNDEN KAÇIRMASIYLA…”

Son haftalarda kazandıktan sonra rotasyon yapmadıklarını belirten Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rotasyon yapmadığımız maçların ardından bazen zihinsel ve fiziksel karşılıkları alamadık. Bugün ortalama 7 tane 11’de oynamayan ama kalitesi olan, bugün bize neler vereceğini görmek istediğimiz değişimler yaptık. Bu 7 parça bir arada oynadığında, performansın düşeceğini bekliyorduk. Ayağımızdaki topu kaybedip, Uğurcan’ın elinden kaçırmasıyla golü yedik. İkinci yarıda Alanya’da da oynayan öndeki 3'lüyü değiştirdik ve 4-4-2’ye geçtik. Biraz daha kenar ortaları denemek istedik. Bunu zaman zaman yaptık, zaman zaman da rakip önümüzde durdu. Son olarak Vitor Hugo’yu ileriye gönderdik. Yapılan ters ayaklı ortada beraberliği yakaladık ve enerjimiz yükseldi.”

Uzatma dakikalarında Eren ve Peres’in oyuna girmesiyle birlikte enerjinin yükseldiğini dile getiren Abdullah Avcı, maçta 2 gol atan Yusuf Yazıcı’ya da değinerek, “Yusuf Yazıcı’ya parantez açmak istiyorum. Biz bu yörenin insanları olarak bazen çabuk performans bekliyoruz. Geldiğinde Yusuf’un sakatlığı vardı ve hemen performans vermek istedi. Sonrasında geriye düştü. Son 15-20 gündür harika çalışıyor. Bugün iyi bir performans ve attığı 2 golle karşılığını aldı. Kendisine ‘Yeniden hoş geldin.’ diyoruz. Kupada bugün tur atladık ve pazar günkü İstanbulspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Ümraniyespor’a, harika işler yapan Recep Hoca ve ekibine teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı. (AA)