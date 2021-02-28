Abdullah Avcı: Rize’de neden verildi, bugün neden verilmedi?

Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe’ye sahasında 1-0 yenilerek 10 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Avcı, “Teknik kapasitesi yüksek, yetenekli bir oyuncu grubuna karşı oynadık. Her an problem çözebilen bireysel performansa sahip bir takım. Biz de ilk 20-25 dakika oyuna giremedik, yerleşimde hatalar yaptık. Oyundaki dengeyi 30’dan sonra kurup devre biterken doğru oyun oynadık. İkinci devre oyun elimizdeydi ve doğru gidiyordu. Teknik kapasiteleri yüksek olduğu için belki 1-2 daha fazla şutları oldu o sırada” dedi.

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“Oyunun hakkı beraberlik gibiydi” diyen Avcı, Fenerbahçe’yi tebrik edip, “Teknik kapasitesi iyi oyuncular böyle cezalandırabiliyorlar fırsat bulunca. Gereken hamleleri yaptık, sona doğru çevirebilirdik. Zorladık oyunu. Oyun genelde dengeliydi, rakibimiz kazandı, tebrik ediyoruz onları. Biz soluk soluğa devam ediyoruz. Kazanma alışkanlığımıza hafta içi tekrar başlamak istiyoruz. Oyunun hakkı beraberlik gibiydi ama rakibimizi tebrik ediyoruz” diye konuştu.

“RİZE’DE NEDEN VERİLDİ, BUGÜN NEDEN VERİLMEDİ?

Avcı, karşılaşmanın son dakikalarda Bakasetas’ın ceza sahasında yerde kalıp penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçına göndermeye yaparak, “Sezon başı beIN’de yorumcuydum, Rize maçında bir pozisyon var sezon başı. Son pozisyonun teknik açıdan değerlendirmesine bakılmasını istiyorum. Rize’de neden verildi, bugün neden verilmedi? Ceza sahası dışında kırmızı kart da olabiliyor o pozisyonlar çünkü” ifadelerini kullandı.