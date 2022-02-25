Abdullah Avcı: ‘Şampiyonluk hikayeleri böyle maçlarda yazılıyor’

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0 geriye düştükleri maçta Kayserispor'u 3-2 mağlup etmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig 27. haftasında Kayserispor’u 90+8’de bulduğu penaltıy golüyle 3-2 yenen Trabzonspor’un Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

“Şampiyonluk hikayeleri böyle maçlarda yazılıyor” diyen Abdullah Avcı, kalan haftalarda hata yapmamaları gerektiğini söyledi. Maçta iki toplarının direkten döndüğünü söyleyen Avcı, taraftarın kendilerini oyunda tuttuğunu dile getirdi. Abdullah Avcı’nın maç sonu açıklamaları şöyle:

“HATA YAPMAYA HAKKIMIZ YOK”

“Şampiyonluk hikayeleri böyle maçlarda yazılıyor. Hiçbir rakip kolay değil. 14 puan önde olabiliriz ama bizim gergin olmaya hata yapmaya hakkımız yok. Şampiyon gibi oynamamız ve bunun tadını çıkarmamız gerekiyor. Taraftara teşekkürler. Trabzonspor’un DNA’sında böyle geri dönüşler var.”

“HARİKA GİDİYORUZ, ÇOK MUTLUYUZ”

“İki topumuz direkten döndü. Trabzonspor ikinci yarıda harika bir tempo yaptı. Taraftarımız vazgeçmedi bizi diri tuttu. Haftalar azalıyor. Bu galibiyetler bizim daha öz güvenli oynamamamızı sağlamalı. Harika gidiyoruz, çok mutluyuz.”