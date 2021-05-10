Abdullah Avcı sezonu deplasmanda yenilgisiz kapatmak istiyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 41. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’un konuğu olacak. 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da rakibi ile Konya Büyükşehir Stadyumunda karşılaşacak olan bordo-mavililer, bu maçla birlikte son bu sezonun son dış saha maçını oynayacak.
Trabzonspor, bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe derbisinde 3-1’lik sonuçla aldı. Söz konusu dönemde ise Karadeniz ekibinin başında ise Eddie Newton yer alıyordu. Bordo-mavililer daha sonra oynadığı 16 deplasman maçında ise 8 galibiyet ve 8 beraberlik alarak dış sahadaki yenilmezliği 196 güne çıkardı.
10 Kasım 2020’de Trabzonspor’un başına geçen ve ilk resmi maçına ise 22 Kasım 2020’de Trabzon’da, BB Erzurumspor’u 1-0 mağlup ettiği maçla çıkan Abdullah Avcı, 27 Kasım 2020’da ise ilk deplasman maçında MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederek dış saha serüvenine başlamıştı. Söz konusu tarihten beri ise Karadeniz ekibi Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda oynadığı 15 maçta yenilmedi. 8 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.
İttifak Holding Konyaspor evinde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik alırken, Trabzonspor ise deplasmanda oynadığı son 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedeflerken son dış saha maçını ise kazanarak 5 maçlık beraberlik serisini de bozmayı hedefliyor.