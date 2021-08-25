Abdullah Avcı: Son ana kadar turu getirmeyi zorlamak istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son ana kadar AS Roma karşısında turu getirmeyi zorlayacaklarını söyledi.

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UEFA Konferans Ligi Play-Off rövanş maçında yarın deplasmanda AS Roma ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı müsabakanın oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1 hafta önce Roma ile ilgili olarak şehirle ve takımla ilgili genel olarak düşüncelerini söylediğini belirterek, “Geçen hafta oynadığımız müsabakada içinde oyunların dengeli olduğu savunmada, hücumda beraber hareket edildiği, zaman zaman bizim zaman zaman Roma’nın oyunu elimize aldığımız dengeli aslında bu ligin üzerinde bir müsabaka, sonuna kadar konsantrasyonu yüksek iki takımında oyuncularının odaklandığı detayların kazanıp veya detayların kaybettiği müsabakada biz mağlup olarak ayrıldık. İkinci maçta oynayacağız bu maçta Roma takımının avantajı olabilir ama oyunun içindeki anlarda detaylarda belirleyici oluyor. Biz de bunu özellikle yarınki müsabakada son ana kadar oyuna odaklı olarak oyunun içinde neler yapabileceğimizi oyuncularımızla paylaştık. Sonuna kadar turu getirmeyi zorlamak istiyoruz. Yarın ilk maç gibi oyunların dengeli olduğu, bu güzel şehirde olmaktan son derece mutlu olduğumuz ve keyifle ayrılacağımız bir akşam olur” ifadelerini kullandı.

“Deplasman golü kuralının kalkmasını destekliyorum”

Deplasman golü kuralı ile ilgili olarak ise Abdullah Avcı, “Ben de deplasman golü kuralının kalmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Takımların kısa sürelerde oynadığı müsabakalarda deplasman galibiyeti veya gollerin eşitliği adeta avantajlı olmasının ortadan kalkmasının daha çekişmeli bir durum oluşturacağını daha rekabet oluşturacağını düşünüyorum. Onun için bu kuralı destekliyorum” diye konuştu.