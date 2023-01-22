Abdullah Avcı: Sonun kadar işin içinde olacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbulspor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında konuk ettiği İstanbulspor’u 4-0 yenen Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı, “Trabzonspor, sahada hiçbir zaman vazgeçmeyecek, sonuna kadar işin içinde olacak.” dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İstanbulspor’da daha önce futbol oynadığını, antrenörlük yaptığını belirterek, sarı-siyahlı kulübün bugünlere gelmesinde önemli katkısının bulunduğunu anlattı.

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin de bu toprağın yetiştirdiği özel oyuncu olduğunu ifade eden Avcı, “Çalışma kısmetim olmadı, hayranlıkla izlediğim oyuncuydu, önemli işler yaptı. Teknik direktör olarak da uzun zamandır izliyorum, bu oyuna kafasını yorup, iyi şeyler yapmaya, kendini, oyunu geliştirmeye çalışıyor. Doğru zamanda doğru şekilde o fırsat geldiğinde kullanabileceğini düşünüyorum. Ona başarılar diliyorum.” diye konuştu.

“DAHA DA FARKLI OLABİLİRDİ”

Avcı, oyunla ilgili değerlendirmesinde ise şunları söyledi:

“Rakibimiz bizi bekleyecekti. Biz topa sahip olarak oynayacaktık. Senaryo bu şekildeydi. Biz oyuna bu senaryoda başladık. Pasın şiddetini, kalitesini süre geçtikçe arttıramadık. Rakip de 30 dakika doğru savunma yaparak doğru cevaplar verdi. Biz daha hareketlenebilirdik. Duran toptan golü bulduk. Devre arasında arkadan çıkarken oyunun hızı, pasın şiddet dağıtımını nasıl yapabiliriz diye görüntülü konuştuk. İkinci yarı bunu iyi yaptık. 2-0’dan sonra öz güven yerine geliyor, daha hızlandık. Sonrasında 4-0 gibi farklı sonuç ortaya çıktı, daha da farklı olabilirdi.”

“TRABZONSPOR VAZGEÇMEYECEK”

Taraftarlara teşekkür eden Avcı, “Trabzonspor, onları mutlu etmeye devam edecek. 26 ayda en fazla puan alan, kupa kazanan takımız. Trabzonspor, sahada hiçbir zaman vazgeçmeyecek, sonuna kadar işin içinde olacak. Taraftarlardan da maçın bitiş düdüğüne kadar sahada kalmasını rica ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

EDIN VISCA VE TRANSFER AÇIKLAMASI

Avcı, sakatlığı bulunan Edin Visca’nın durumuna ilişkin ise şunları kaydetti:

“Doktor ile kontrol ediyoruz. Hızla iyiye gidiyor. Çok değerli oyuncum. O olmadığında formasyonda değişiklik yapmak durumunda kalıyoruz. Dönüşünü dört gözle takım da biz de bekliyoruz. Zamanımız, süremiz var. Neler yapabileceğimize, transfer süreci içinde bakacağız. Şu an itibarıyla sağlık durumunu takip edip bir an önce dönmesini bekliyoruz. Yabancı kontenjanımız dolu. İlla transfer yapalım, kulübü zor durumda bırakalım demedim. İçeriden biri gider, transfer yapabiliriz denirse ona göre çalışıyoruz.” (AA)