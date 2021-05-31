Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik keşke olsa…

Süper Lig’in 9. haftasındaki Erzurumspor maçıyla Trabzonspor’daki mesaisine başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, beIN Sports’a özel açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili takımla çıktığı 32 maçta 18 galibiyet alıp 3 kez sahadan yenik ayrılan Avcı, gelecek sezon için taraftarlarına önemli sinyaller verdi.

İsmi Bordo-mavili takımla anılan Sörloth ve Hamsik‘i doğrulayan Avcı, “Sörloth keşke olsa… Başkanımız onunla ilgili çalışma yapıyor. Hangi boyutta olduğunun bilgisini alıyorum. Bekleyeceksek Sörloth’u beklemeye razıyım. Olabiliyorsa bu bizi mutlu eder. Olmazsa B planımız hazır” dedi.

Marek Hamsik için de “Doğru” diyen Avcı, “İstemez misin? Büyük oyuncu. Keşke öyle bir şey olabilse. Ama bunların hepsinin içinde Trabzonspor kulübünün ekonomisinin uygun olması lazım. Trabzonspor’a bir oyuncu alırken diğer unsurları da dikkate alması lazım. Trabzonspor, en fazla kendi içinde yetişen oyuncuyu Gençlerbirliği ile birlikte oynatan takım. Buna da dikkat etmemiz lazım” diye konuştu.

“UĞURCAN GİDERSE DİYE PLAN YAPIYORUZ”

Abdullah Avcı yeni sezon öncesi transferde Gervinho ve Peres’e imza attırdıklarını hatırlatarak, “Uğurcan giderse diye plan yapıyoruz. A, B, C planı yapmak zorundayız. Bir stoper, bir sol bek ve 7-8-10 gibi orta sahada oyunun iki yönünü oynayabilen marka değeri olan bir orta saha daha işin içine katmak istiyorum. Bu lige uygun, bu ligi yaşamış bir stoper daha işin içine katacağız. Sol bek konusunda ciddi çalışmalar var. 7-8 oyuncu üzerinden gidiyoruz. Doğru örtüşen 1 tane sol bek alacağız. Bruno Peres solda da oynayabiliyor. Net bir oyuncu alacağız” dedi.