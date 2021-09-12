Abdullah Avcı: Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçında bireysel hatalardan goller yediklerini belirtirken "Yapılan hamleler doğru cevap verdi. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez ve bugün sahada da bunu gösterdi" dedi.

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Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından beIN Sports’a yaptığı açıklamada “Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez ve bugün sahada da bunu gösterdi” dedi.

Bireysel çok büyük hatalar yaptıklarını belirten Abdullah Avcı şu değerlendirmelerde bulundu:

“İkinci yarıda büyük takım refleksi gösterdik. Yapılan hamleler doğru cevap verdi. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez ve bugün sahada da bunu gösterdi. Skordan memnun değilim. İkinci yarıda maçı kazanacak imkanları fazlasıyla yakaladık. Galatasaray ile ilgili düşüncelerimi maçtan önce de söylemiştim. 1 golle şampiyonluğu kaçıran, gençleşen bir takım. Önde hareketli ve geçişi iyi kullanan bir takım… Vazgeçmeden devam edeceğiz. Oyuncularıma verdikleri büyük takım refleksi için çok teşekkür ediyorum.”