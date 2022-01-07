Abdullah Avcı transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Abdullah Avcı, “Edin Visca geldi hayırlı olsun hem kendi adına hem Trabzonspor adına heyecanı yüksek, çok önemli işler yapmış birisi. Hep istatistikleri konuşuluyor attığı gol ve asist konuşuluyor ama aslında takım savunmasına yardımını daha çok konuşacaksınız. Bizim hızımı artıracaktır. Edgar sakatlandı ve orada bir arayışımız var. Puchacz, pazar günü bizimle olacak gibi gözüküyor. Djaniny, pazartesi veya salı günü burada olacak. 1 ay veya 2 ay deniliyor. Geldiğinde bakacağız ve seçenekleri değerlendireceğiz. Daha transfer başlamadan organize olduk ve bunun karşılığını alıyoruz. Transfer belki stoper konusuyla ilgili yabancıdan mı yoksa yerliden mi yana kullanacağımızın kararını veriyoruz. Hugo önümüzdeki hafta sonu bizimle olacak” dedi.

İkinci yarının herkese hayırlı olması dileğiyle sözlerine devam eden Abdullah Avcı, şunları söyledi:

“İkinci yarı hepimize ve futbol ailesine hayırlı olsun. Bir haftalık aradan sonra tekrar başladık. Başlangıçlar zordur. Öne geçsek de 5'liyi hiç bozmadılar. Zaman zaman organizasyonları doğru kullandığımız da kaleye indik. Rakibi hiç devreye sokmadık bir tek 47. dakikada geçişten verdiğimiz bir pozisyon vardı. Bu tür maçlarda ikinci golü bulamıyorsan, oyun soğuyorsa oyunu hızlandırmak lazım. Rakip oyuna ortak olmak için ya duran top bekliyor ya da geçiş oyunu bekliyor. 3-0'a da 3 puan, 1-0'a da üç puan. İkinci yarının ilk maçı ve kum saati tersine döndü. 18 maç kaldı. Start verdiğimiz ikinci yarıda kazanarak başlamak çok önemliydi. Malatyaspor belki verileri burada olmadığını gösteriyor ama herkes Trabzonspor'a karşı yüksek motivasyonla oynuyor. Bu ligin lideriyiz ve hak ederek buradayız. Bizi başka yere çekmeye çalışacaklar biz hep oyunun içerisinde kalmaya devam edeceğiz. Rehavet mümkün değil öyle bir şey olamaz. Biz ligin zirvesindeyiz böyle bir şey olamaz. Zaman zaman oyunu hızlandırabilmemiz için stoperlerin oyuna girmesi gerekiyordu. Oyunun içerisinde ikiyi bulsak çok şey değişebilecekti. Bugün bir final maçı oynadık haftaya da Sivasspor ile yine bir final maçı oynayacağız.”