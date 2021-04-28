Abdullah Avcı: “U19 Takımımız bile kazanmak için oynar!”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Göztepe karşısında aynı hatayı 3 kez yaptıklarını ifade eden Avcı, “Bugün dalgalı bir oyun vardı. Oyun organizasyonları ilk dakikalarda bizim istediğimiz gibiydi. Uzaktan merkeze top oynamamak gerekiyor, çünkü girişte yakalanıyorsun. 1 yaptık cezalanmadı, 2 yaptık cezalanmadı, bunu 3 defa yaptık, bir kez cezalandırıldık” dedi.

‘BU OYUN BİZE UMUT DA VERİYOR’

“Trabzonspor U19 takımıyla da oynasa kazanmak için oynar” diyen Avcı, “İkinci yarıda bazı hamleler yaptık, oyunu eğer doğru oynarsanız eksik kalmak da çok önemli. Trabzonspor ne olursa olsun her maçını kazanmak için oynar, U19 takımıyla da oynasa kazanmak için oynar. Önümüzdeki sezon için zirveyle ilgili de bazı düşüncelerimiz var, bu oyun bize umut da veriyor. Bu oyun bir organizasyon oyunu ve çok kolay değil. Hem savunma hem de hücum anlamında gelişen oyunlarımız var. Geldiğimiz günden bu yana da çok iyi gidiyoruz, deplasmanda hiç kaybetmedik, en az golü yedik. Bence önemli olan kırmızı karttan sonraki formasyon değişikliği. Verilen tepki önemli. Kazanma, tekrar geri dönme… Trabzonspor, her maçını kazanmak için oynar ve öyle de oynayacaktır. Bunların hepsi gün için ama önümüzdeki sene ile de ilgili” ifadelerini kullandı.